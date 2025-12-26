शिक्षा ऋण लेकर चुकता नहीं करने वाले 1338 छात्रों पर होगा सर्टिफिकेट केस, तैयारी में जुटा विभाग

जागरण संवाददाता, सिवान। सात निश्चय योजना के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से ऋण लेकर पढ़ाई पूरी करने के बाद लोन नहीं चुकाने वाले पर कार्रवाई शुरू की गई है। जानकारी के अनुसार, वित्त निगम द्वारा 2587 लाभुक छात्रों पर सर्टिफिकेट केस की कार्रवाई करने के लिए चिह्नित करते हुए इनकी सूची जारी की गई है।

इसमें से 1249 के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस किया जा चुका है, जबकि शेष बचे 1338 लाभार्थियों पर इस साल नीलाम पत्र वाद दायर किया जाएगा। इसको लेकर कार्रवाई चल रही है। बता दें कि इन लाभार्थियों का कोर्स 2022-25 में पूरा हुआ है। कोर्स पूरा होने के बाद तक इनको छूट दी गई थी। अब उनके लोन चुकाने का समय शुरू हो गया है। ऐसे लाभुकों को लोन जमा नहीं करने की स्थिति में शपथ पत्र देना होगा।

वहीं, रिपेमेंट सस्पेंशन के लिए 24 दिसंबर तक 319 लाभुक छात्र-छात्राओं द्वारा शपथ पत्र के साथ आवेदन जमा किया गया है। बता दें कि रिपेमेंट सस्पेंशन के लिए 15 दिसंबर से आवेदन लेने की प्रक्रिया की जा रही है। जिसके लिए 31 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।