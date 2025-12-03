Language
    BLO को ऐप अपडेट कर प्रपत्र छह, सात और आठ का शत-प्रतिशत सत्यापन का आदेश

    By Prasan Kumar (daraunda) Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:52 PM (IST)

    प्रशासन ने BLO को ऐप अपडेट कर प्रपत्र छह, सात और आठ का शत-प्रतिशत सत्यापन करने का निर्देश दिया है। इस आदेश का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को त्रुटि रहित ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, दारौंदा (सिवान)। निर्वाचन कार्यों में तेजी लाने और मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से सभी बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे तत्काल बीएलओ ऐप अपडेट कर लें।

    ऐप अपडेट के बाद फील्ड वेरिफाइड विकल्प में प्राप्त प्रपत्र छह, सात एवं आठ की गहन जांच कर अविलंब शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करें।

    निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि सत्यापन में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। प्रपत्र छह (नया नाम जोड़ने), प्रपत्र सात (नाम विलोपन/आपत्ति) तथा प्रपत्र आठ (संशोधन) से संबंधित आवेदनों का स्थलीय सत्यापन कर रिपोर्ट समय पर ऐप के माध्यम से अपलोड करना अनिवार्य होगा, ताकि मतदाता सूची को अद्यतन, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जा सके।

    प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि सत्यापन कार्य की नियमित मानीटरिंग की जाएगी और प्रगति रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारी तय होगी। सभी बीएलओ से अपेक्षा की गई है कि वे दिए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें, इससे आगामी चुनावी प्रक्रिया निर्बाध रूप से संचालित हो सके।

    आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि 25 जनवरी मतदाता दिवस तक मतदाता सूची पूरी तरह त्रुटिरहित सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम सूची में दर्ज हो और किसी का अधिकार वंचित न रहे।