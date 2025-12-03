BLO को ऐप अपडेट कर प्रपत्र छह, सात और आठ का शत-प्रतिशत सत्यापन का आदेश

संवाद सूत्र, दारौंदा (सिवान)। निर्वाचन कार्यों में तेजी लाने और मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से सभी बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे तत्काल बीएलओ ऐप अपडेट कर लें।

ऐप अपडेट के बाद फील्ड वेरिफाइड विकल्प में प्राप्त प्रपत्र छह, सात एवं आठ की गहन जांच कर अविलंब शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करें।

निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि सत्यापन में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। प्रपत्र छह (नया नाम जोड़ने), प्रपत्र सात (नाम विलोपन/आपत्ति) तथा प्रपत्र आठ (संशोधन) से संबंधित आवेदनों का स्थलीय सत्यापन कर रिपोर्ट समय पर ऐप के माध्यम से अपलोड करना अनिवार्य होगा, ताकि मतदाता सूची को अद्यतन, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जा सके।