Barharia vidhan sabha Chunav Result: बिहार की बड़हरिया सीट पर कांटे की टक्कर, राजद या जदयू.. किसे मिलेगी जीत और किसे हार?

डिजिटल डेस्क, सीवान। बिहार के बड़हरिया में 6 नवंबर, 2025 को राज्य में पहले चरण के मतदान के तहत मतदान हुआ। बड़हरिया बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD), जनता दल यूनाइटेड (JDU), भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस राज्य की प्रमुख पार्टियाँ हैं।

इस सीट पर 63.56% मतदान हुआ। बिहार में कुल मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड 66.91% तक पहुँच गया। राजद के बच्चा पांडे बड़हरिया सीट से मौजूदा विधायक हैं। 2020 में, बच्चा पांडे ने बड़हरिया निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की। 2015 में, जदयू उम्मीदवार श्याम बहादुर सिंह ने इस सीट से जीत हासिल की थी।