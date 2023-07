Sitamarhi: जब अचानक 200 घरों में जलने लगे बिजली उपकरण, एक महिला ने भी गंवाई जान; ऐसे हुआ हादसा

थाना क्षेत्र के बसहा गांव में शार्ट सर्किट के कारण ट्रांसफॉर्मर में आग लग गई। अचानक वोल्टेज हाई हो गया और करीब 200 घरों में लगे पंखे और बिजली के अन्य उपकरण जलकर राख हो गए। इस दौरान घर में स्विच बंद करने गई महिला की करंट लगने से मौत हो गई। मृतका की पहचान गांव के शंभू राय की पत्नी आशा देवी (40) के रूप में हुई।

बसहा गांव में जल रहा ट्रांसफार्मर। जागरण

