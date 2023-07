'सुना है वो सनकी मिजाज के हैं', केके पाठक विवाद पर उपेंद्र कुशवाहा ने साधा निशाना; कहा- राम भरोसे चल रही सरकार

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार कंफ्यूज है। शिक्षा मंत्री व अधिकारी केके पाठक में विवाद इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री ने दोनों को अपने पास सुलह करने के लिए बुलाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्ष मंत्री प्रो चंद्रशेखर को बर्खास्त करें और अधिकारी अगर सही काम कर रहे हैं तो उनको रखें। अधिकारी के बारे में भी सुनने को आ रहा है कि वे सनकी मिजाज के हैं।

बिहार में राम भरोसे चल रही सरकार, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करें मुख्यमंत्री : उपेंद कुशवाहा

Your browser does not support the audio element.

सीतामढ़ी, संवाद सहयोगी। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में राम भरोसे सरकार चल रही है। बिहार में शासन नाम की कोई चीज नहीं है। नीतीश कुमार कहने के लिए मुख्यमंत्री हैं। मंत्री परिषद में उनकी चल नहीं रही है। शिक्षा मंत्री कार्यालय नहीं जा रहे हैं। सरकार एक माह में तीन बार शिक्षक बहाली नियमावली में बदलाव कर चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार कंफ्यूज है। शिक्षा मंत्री व अधिकारी केके पाठक में विवाद इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री ने दोनों को अपने पास सुलह करने के लिए बुलाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्ष मंत्री प्रो चंद्रशेखर को बर्खास्त करें और अधिकारी अगर सही काम कर रहे हैं तो उनको रखें। अधिकारी के बारे में भी सुनने को आ रहा है कि वे सनकी मिजाज के हैं। उपेंद्र कुशवाहा को सीएम नीतीश पर आ रही दया रालोजद राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशवाहा ने ये बातें शनिवार को सीतामढ़ी जिले के राजोपट्टी परिसदन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर दया आ रही है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जिस तरह का आरोप लगा है, पहले भी लगा था। तब नीतीश जी भ्रष्टाचार के नो टालरेंस नीति पर अलग हो गए थे। आज भी समान स्थिति है, लेकिन नीतीश जी चुप हैं। सरकारी काम में नीतीश जी नहीं ले रहे रूचि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सीएम नीतीश कभी बोलते थे कि भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन आज कुछ नहीं बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री पूरी तरह से विवश हो गए हैं। इस व्यवस्था को देखकर दया का भाव आता है। ऐसे में कैसे बिहार बचेगा। सरकारी काम में नीतीश जी रूचि नहीं ले रहे हैं। जनता को जिस दिन मौका मिलेगा। महागठबंधन को पूरी तरह रिजेक्ट कर देगी।

Edited By: Aditi Choudhary