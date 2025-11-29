सीतामढ़ी में SSB जवान ने की आत्महत्या, सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली

संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। एसएसबी-51 बटालियन के कन्हौली थाना क्षेत्र स्थित रामनगरा बीओपी के एक जवान ने शनिवार की सुबह अपने ही सर्विस राइफल (इंसास) से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली चलने की आवाज सुनकर अन्य जवान वहां पहुंचे तो देखा कि बैरक की दीवार के पीछे खून से लथपथ वह वहां गिरा पड़ा था और उसकी राइफल वहीं थी। जवान की मौत हो चुकी थी। मृतक जवान की पहचान पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हाबड़ा का रहने वाले नित्यानंद बराल के पुत्र नयन बराल (31) के रूप में हुई है।

घटना की खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच जांच शुरू कर दी है। एफएसएल की टीम भी पहुंचकर जांच की और घटना स्थल से साक्ष्य एकत्र की। हालांकि, आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। घटना बीओपी रमनगरा की है। घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, नयन बराल, लरकवा चेक पोस्ट से ड्यूटी कर सुबह सात बजे कैंप में लौटा था इसी दौरान उसने खुद को गोली मार ली। उसने गर्दन में गोली मार ली। गर्दन पर एक गोली लगने का निशान था।

आशंका जताई जा रही है कि कहीं पारिवारिक विवाद के कारण उसने यह कदम उठाया होगा। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। जहां अस्पताल में डॉक्टर की तीन सदस्यीय टीम द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया। टीम में शामिल डॉ. शाहिद परवेज, डॉ. अजीत कुमार शर्मा एवं डॉ. संजय साहनी शामिल थे।

जवान का पोस्टमार्टम कराकर शव को सुरक्षित रखा गया है, स्वजन के आने का इंतजार हो रहा है। एसएसबी 51 बटालियन के कमांडेंट संजीव कुमार ने बताया कि जवान ड्यूटी करके आया हुआ था, इसी दौरान गोली चलने की आवाज आई तो सभी जवान घटनास्थल की ओर दौड़े तो देखा कि रामनगरा चौकी भवन के पीछे दीवार से सटा हुआ उसका शव पड़ा हुआ है।

गोली गर्दन को भेदती हुई खोपड़ी उड़ा दी थी। पारिवारिक विवाद के संबंध में उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है। अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। हवलदार ने भी खुद को मारी थी गोली मालूम हो कि बीते वर्ष 30 जून 2024 को इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात हवलदार जगमोहन सिंह ने भी खुद गोली मार कर आत्महत्या कर ली थी। 20 वीं बटालियन के बैरगनिया स्थित इंडो नेपाल बॉर्डर के पिलर संख्या 343/2 से ड्यूटी कर कैंप पहुंचा था। उस वक्त सभी जवान लाइन लगाकर हथियार जमा कर रहे थे।