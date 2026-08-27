प्रेम प्रसंग में उठाया आत्मघाती कदम, सीतामढ़ी में 19 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर दी जान

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। सुप्पी थाना क्षेत्र के रमनगरा गांव में बुधवार की रात उस समय सनसनी फैल गई, जब 19 वर्षीय युवक का शव घर में फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन और आसपास के लोग मौके पर जुट गए।

गांव में घटना के पीछे प्रेम संबंध होने की चर्चा है, हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। घर में फंदे से लटका मिला शव मृतक की पहचान रमनगरा निवासी महेश साह के पुत्र रूपेश कुमार (19) के रूप में हुई है। बुधवार की रात उसका शव फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद गांव में लोगों की भीड़ जुट गई। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल था।

सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की सूचना मिलते ही सुप्पी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर अपने कब्जे में लिया। आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल की भी जांच की और आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली। मामले में हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।

प्रेम संबंध को लेकर चर्चा घटना के बाद गांव में युवक के प्रेम संबंध को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं। ग्रामीणों के बीच इसी वजह से युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि, यह अभी सिर्फ चर्चा तक सीमित है। पुलिस ने प्रेम संबंध को घटना का कारण मानने की पुष्टि नहीं की है।

जांच के बाद सामने आएगा कारण सुप्पी थानाध्यक्ष आशीष कुमार ठाकुर ने बताया कि युवक की मौत के मामले की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। स्वजन की ओर से आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि घटना के वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा। पुलिस युवक के स्वजन और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही घटनास्थल से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है।