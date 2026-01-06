बिहार में घने कोहरे ने रोकी रेल की रफ्तार, ठंड और पछुआ हवा ने यात्रियों की बढ़ाई मुश्किलें

संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। जिले में कड़ाके की ठंड और घने कुहासे से जन जीवन अस्त-व्यस्त है। कुहासे के कारण कई ट्रेनें अपने समय से 12 से 17 घंटे तक लेट चल रही है। ऐसे में लोग स्टेशन पर रात गुजारने को मजबूर हो गए हैं। नेपाल के तराई क्षेत्र से होकर गुजरने वाली दराभंगा-नरकटियागंज रेलखंड पर कुहासा का असर कुछ ज्यादा दिख रहा है।

इसका असर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने भी जिलों में कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। ठंडी हवा के चलते कोल्ड वेव की स्थिति बन सकती है। आज इन ट्रेनों का देर से हुआ परिचालन: दिल्ली से दरभंगा वाया रक्सौल पहुंचने वाली 22552 ट्रेन सीतामढ़ी में 02 घंटा 20 मिनट लेट, 75230 रक्सौल-दरभंगा 01 घंटा 17 मिनट, 55581 रक्सौल -सीतामढ़ी 01 घंटा 38 मिनट, वही दरभंगा-सीतामढ़ी होते हुए कटरा जाने वाली ट्रेन 15655 सीतामढ़ी में 55 मिनट देर से पहुंची।

दरभंगा के रस्ते मुंबई-रक्सौल कर्मभूमि 12546 एक्सप्रेस सीतामढ़ी में 03 घंटा 21 मिनट, 55577 समस्तीपुर-रक्सौल सीतामढ़ी 02 घंटा 04 मिनट लेट पहुंची। दरभंगा-रक्सौल 75229 सीतामढ़ी 01 घंटा 30 मिनट लेट रही, दरभंगा-पाटलिपुत्र 63265 नंबर की ट्रेन सीतामढ़ी 01 घंटा 17 मिनट लेट रही।

15557 दरभंगा-आनंदबिहार दिल्ली दिन के 03 बजे जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन दरभंगा से 10 घंटा 30 मिनट की देरी से प्रस्थान होने की बात बताई गई है। रविवार को रक्सौल-हैदराबाद 17006 वाया सीतामढ़ी सप्तहिक ट्रेन की रफ्तार भी धीमी रही। इस वजह से यह ट्रेन सीतामढ़ी अपने नियत समय से 03 घंटा 14 मिनट, 15515 रक्सौल-हैदराबाद 55 मिनट, 14048 अमृत भारत एक्सप्रेस 01 घंटा 23 मिनट, 75230 रक्सौल-दराभंगा 01 घंटा 13 मिनट देर से चली।