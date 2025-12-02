सीतामढ़ी में डिजिटल हाजिरी के लिए शिक्षकों का ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू, अब टैबलेट से दर्ज होगी बच्चों की उपस्थिति
सीतामढ़ी में शिक्षकों को डिजिटल हाजिरी के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण मिलना शुरू हो गया है। अब स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति टैबलेट से दर्ज की जाएगी। शिक्षा विभाग शिक्षकों को टैबलेट के उपयोग और डिजिटल हाजिरी प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहा है, जिससे उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
जागरण संवाददाता, सीतामढी। जिले के सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य तथा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अब टैबलेट आधारित फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम से दर्ज की जाएगी।
राज्य परियोजना निदेशक के निर्देश के तहत चयनित आईटी एजेंसी द्वारा सभी विद्यालय प्रधानों और एक-एक नोडल शिक्षक को आनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा।इसके लिए विभाग ने प्रशिक्षण कैलेंडर जारी कर दिया है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले के 9 प्रखंडों के विद्यालयों का प्रशिक्षण 9 दिसंबर को तथा 8 प्रखंडों का प्रशिक्षण 10 दिसंबर को होगा। 9 दिसंबर को नानपुर, परिहार, पुपरी, रीगा, रुन्नीसैदपुर, परसौनी, सोनबरसा, सुप्पी और सुरसंड के विद्यालयों के एचएम एवं नोडल शिक्षक प्रशिक्षण में शामिल होंगे, जबकि 10 दिसंबर को बैरगनिया, बाजपट्टी, बथनाहा, बेलसंड, बोखड़ा, चोरोत, डुमरा और मेजरगंज प्रखंडों के विद्यालयों के शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
प्रशिक्षण के लिए लिंक आईटी कंपनी द्वारा जिला एमआईएस प्रभारी और जिला गुणवत्ता शिक्षा प्रभारी को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके बाद इसे सभी विद्यालयों तक भेजा जाएगा। विद्यालय प्रधान और नोडल शिक्षक विद्यालय में उपलब्ध टैबलेट अथवा अपने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण में भाग लेंगे।
डीपीओ (समग्र शिक्षा) प्रियदर्शी सौरभ ने बताया कि जिले के 1034 प्राथमिक, 779 मध्य और 286 उच्च विद्यालयों में कुल 4501 टैबलेट का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि निर्धारित शेड्यूल के अनुसार प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से भाग लें, ताकि डिजिटल हाजिरी व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया जा सके।
