सीतामढ़ी में डिजिटल हाजिरी के लिए शिक्षकों का ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू, अब टैबलेट से दर्ज होगी बच्चों की उपस्थिति

जागरण संवाददाता, सीतामढी। जिले के सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य तथा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अब टैबलेट आधारित फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम से दर्ज की जाएगी।

राज्य परियोजना निदेशक के निर्देश के तहत चयनित आईटी एजेंसी द्वारा सभी विद्यालय प्रधानों और एक-एक नोडल शिक्षक को आनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा।इसके लिए विभाग ने प्रशिक्षण कैलेंडर जारी कर दिया है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले के 9 प्रखंडों के विद्यालयों का प्रशिक्षण 9 दिसंबर को तथा 8 प्रखंडों का प्रशिक्षण 10 दिसंबर को होगा। 9 दिसंबर को नानपुर, परिहार, पुपरी, रीगा, रुन्नीसैदपुर, परसौनी, सोनबरसा, सुप्पी और सुरसंड के विद्यालयों के एचएम एवं नोडल शिक्षक प्रशिक्षण में शामिल होंगे, जबकि 10 दिसंबर को बैरगनिया, बाजपट्टी, बथनाहा, बेलसंड, बोखड़ा, चोरोत, डुमरा और मेजरगंज प्रखंडों के विद्यालयों के शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।