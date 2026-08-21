सीतामढ़ी में 40 लाख की लागत से बना स्कूल भवन सड़क चौड़ीकरण की जद में आया, उद्घाटन से पहले तोड़ा

अमित सौरभ, सीतामढ़ी। Sitamarhi School Building Demolished: शहर के रिंग बांध स्थित मथुरा उच्च विद्यालय में 40 लाख रुपये की लागत से बना दो मंजिला भवन उद्घाटन से पहले ही तोड़ना पड़ा।

छात्रों के लिए कमरों की कमी दूर करने के उद्देश्य से बने इस भवन का एक हिस्सा सड़क चौड़ीकरण की जद में आ गया था।

इस कार्रवाई ने भवन निर्माण से पहले स्थल निरीक्षण और विभागों के बीच आपसी तालमेल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सड़क सीमा में निर्माण

विद्यालय में नामांकित 1176 छात्र छात्राओं के लिए कमरों की भारी कमी को देखते हुए तीन वर्ष पूर्व इस भवन की योजना स्वीकृत की गई थी।

भवन निर्माण विभाग द्वारा तैयार कराए गए इस भवन में कक्षाएं शुरू होने से पहले ही रिंग बांध के चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो गया।

प्रशासनिक मापी में भवन का हिस्सा प्रस्तावित सड़क व नाले की सीमा में पाए जाने के बाद बुलडोजर चलाकर दीवार और छज्जे को तोड़ा गया।

मरम्मत के बाद उपयोग

विद्यालय के प्राचार्य विजय कुमार ने बताया कि अंचल कार्यालय के नोटिस के बाद भवन का करीब डेढ़ फीट हिस्सा हटाया गया है। रिंग बांध के किनारे आठ फीट चौड़ा नाला प्रस्तावित है जिसके निर्माण के बाद प्रबंध समिति की बैठक के निर्णय अनुसार भवन की मरम्मत कराई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद ही कक्षाओं के संचालन के लिए भवन को दोबारा उपयोग में लाया जा सकेगा।

मामले की होगी जांच इधर कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार ने मामले पर अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि योजना की पूरी राशि का भुगतान पहले ही हो चुका है। उन्होंने पूरे मामले की विभागीय जांच कराने और वरीय अधिकारियों को रिपोर्ट भेजकर उचित कार्रवाई करने की बात कही है।