सीतामढ़ी में 330 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार, नेपाल से हाजीपुर भेजने की थी तैयारी

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sitamarhi Ganja Smuggling: जिले के रीगा थाना की पुलिस ने संग्रामफंदह गांव के वार्ड नंबर 15 में छापेमारी कर 330 किलोग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, गांजा नेपाल से लाया गया था और इसे हाजीपुर समेत कुछ अन्य जगहों पर भेजा जाना था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्कर को पकड़ लिया।

पुलिस ने मौके से एक कार भी जब्त की है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान संग्रामफंदह गांव निवासी जयनारायण महतो के रूप में हुई है। उसके खिलाफ कन्हौली थाना में भी गांजा तस्करी की प्राथमिकी दर्ज है।

जयनारायण महतो पूर्व के मामले में जेल भी जा चुका है। जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर से गांजा तस्करी शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस को उसके द्वारा गांजा की खेप ले जाने की सूचना मिली थी।

सूचना के आधार पर रीगा थाना की पुलिस ने संग्रामफंदह गांव में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 330 किलोग्राम गांजा बरामद कर तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। जब्त गांजा नेपाल से लाए जाने की बात सामने आई है।