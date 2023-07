नगर थाना पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर यहां से छह नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार के धंधे से मंगलवार की देर रात मुक्त कराया। वहीं दो ग्राहक सहित 8 महिला दलालों को हिरासत में लिया है। बचपन बचाओ आंदोलन संगठन की ओर से मानव तस्करी किए जाने और नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार की दलदल में धकेले जाने की जानकारी मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई।

सीतामढ़ी: रेड लाइट इलाके में पुलिस की Raid, छह नाबालिग लड़कियों को कराया मुक्त; 10 गिरफ्तार

सीतामढ़ी, संवाद सहयोगी। बिहार में सीतामढ़ी जिले के नगर थाना क्षेत्र के बोहा टोला रेड लाइट इलाके में बचपन बचाओ आंदोलन एवं जिला प्रशासन की संयुक्त पहल पर मंगलवार रात छापेमारी की गई। इस दौरान छह नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया। इसके साथ ही 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार, नगर थाना पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर यहां से छह नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार के धंधे से मंगलवार की देर रात मुक्त कराया। वहीं, दो ग्राहक सहित 8 महिला दलालों को हिरासत में लिया है। दरअसल, बचपन बचाओ आंदोलन संगठन के केंद्रीय निदेशक मनीष शर्मा सीतामढ़ी पहुंचे थे। उन्होंने यहां जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा से मुलाकात कर रेड लाइट एरिया में मानव तस्करी कर नबालिग बच्चियों को देह व्यापार में धकेले जाने की जानकारी थी। उन्होंने मीणा से बच्चियों को मुक्त कराने के लिए कार्रवाई करने का भी आग्रह किया था। इस जानकारी का त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा एवं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी के निर्देश पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। अनुमंडलीय पदाधिकारी सदर प्रशांत कुमार की उपस्थिति एवं डीएसपी सह नोडल विशेष किशोर पुलिस इकाई राकेश कुमार रंजन के नेतृत्व में बचपन बचाओ आंदोलन की टीम के साथ यह कार्रवाई की गई। इस दौरान नगर थाना, मेहसौल ओपी, डुमरा थाना, पुनौरा थाना की टीम ने देर रात्रि तक बोहा टोला रेड लाइट एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर छह नाबालिग बालिकाओं को देह व्यापार के दलदल से मुक्त कराया।

