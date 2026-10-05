सीतामढ़ी में जीविका महिला किसान कंपनी ने 9 लाख से अधिक का किया कारोबार, कमाया मुनाफा

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Jeevika Women Farmers Sitamarhi: खेत-खलिहान से जुड़ी महिलाओं की मेहनत अब केवल घर की आमदनी बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सामूहिक कारोबार का रूप भी ले रही है।

बथनाहा प्रखंड की पंथपाकर जीविका महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 9.43 लाख रुपये का कारोबार कर 47,013 रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

कंपनी की वार्षिक आमसभा में इस बड़ी उपलब्धि के साथ पूरे वर्ष की गतिविधियों की समीक्षा की गई और अगले वित्तीय वर्ष के लिए नई कार्ययोजना पर विस्तार से मंथन हुआ।

आमसभा की औपचारिक शुरुआत

कार्यक्रम की शुरुआत कंपनी की अध्यक्ष रंजीता कुमारी, सचिव रंगीला देवी, कोषाध्यक्ष कृति कुमारी सहित निदेशक मंडल की सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर की।

आमसभा में अध्यक्ष ने वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2025-26 प्रस्तुत किया, जिसके बाद सदस्यों ने कंपनी के कार्यों और उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान वार्षिक अंकेक्षण रिपोर्ट की भी बारीकी से समीक्षा की गई।

वित्तीय कार्यों की समीक्षा

जीविका जिला कार्यालय के एलएचएम सिद्धार्थ कश्यप ने कंपनी के वित्तीय और व्यावसायिक कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने गतिविधियों को और बेहतर बनाने तथा किसानों को अधिक लाभ से जोड़ने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

नई कार्ययोजना पर चर्चा

बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। महिला सदस्यों ने कंपनी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने, कारोबार का विस्तार करने और किसान सदस्यों को अधिक लाभ दिलाने से जुड़े अपने सुझाव रखे। इस दौरान महिला उद्यमियों ने अपने कार्य अनुभव भी साझा किए।