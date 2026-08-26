नेपाल में जीएलओएफ की आशंका, सीतामढ़ी में अलर्ट, सात प्रखंडों में नदियों के जलस्तर पर पैनी नजर
नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में संभावित ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) के मद्देनजर सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। नदियों के जलप्रवाह में वृद्धि की आशंका के चलते सात प्रखंडों में निगरानी तेज कर लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की गई है।
HighLights
नेपाल में जीएलओएफ की आशंका से सीतामढ़ी में अलर्ट।
सात प्रखंडों में नदियों के जलस्तर पर कड़ी निगरानी।
नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई।
जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में अत्यधिक जलप्रवाह तथा संभावित ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) से संबंधित सूचनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है।
प्रशासन ने संभावना जताई है कि नेपाल से आने वाली नदियों के जलप्रवाह में अगले 2-3 दिनों में अचानक वृद्धि हो सकती है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन, अंचल प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रबंधन दल एवं संबंधित विभागों को नदी के जलस्तर, निचले इलाकों, संवेदनशील पुल-पुलियों एवं आवागमन मार्गों की लगातार निगरानी करने तथा आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने बैरगनिया, सुप्पी, मेजरगंज, बेलसंड, रुन्नीसैदपुर, रीगा एवं परसौनी क्षेत्र के नागरिकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। लोगों से नदी के किनारे, नदी की धार, घाट, चचरी/अस्थायी पुल तथा निचले एवं कटाव-प्रवण क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से नहीं जाने को कहा गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि या तेज धारा दिखाई देने पर तत्काल सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान की ओर चले जाएं। सुरक्षित स्थान जाने की सलाह मिलने पर किसी प्रकार की देरी न करें।
बच्चों, वृद्धजनों, दिव्यांगों, गर्भवती महिलाओं एवं बीमार व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर पहले से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की अपील की गई है।
साथ ही लोगों से पशुओं को नदी किनारे अथवा निचले क्षेत्रों में खुला नहीं छोड़ने तथा प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की गई है।
प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन
प्रशासन ने कहा है कि नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि, सड़क अथवा पुल-पुलिया पर अत्यधिक पानी या किसी अन्य असामान्य स्थिति की जानकारी मिलने पर तत्काल स्थानीय प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधि अथवा जिला आपदा नियंत्रण कक्ष संपर्क किया जा सकता है।
इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। प्रशासन के अनुसार किसी प्रकार सूचना और जानकारी का आदान-प्रदान दूरभाष नंबर 06226-250316 पर किया जा सकता है।
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