नेपाल में जीएलओएफ की आशंका, सीतामढ़ी में अलर्ट, सात प्रखंडों में नदियों के जलस्तर पर पैनी नजर

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में अत्यधिक जलप्रवाह तथा संभावित ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) से संबंधित सूचनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है।

प्रशासन ने संभावना जताई है कि नेपाल से आने वाली नदियों के जलप्रवाह में अगले 2-3 दिनों में अचानक वृद्धि हो सकती है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन, अंचल प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रबंधन दल एवं संबंधित विभागों को नदी के जलस्तर, निचले इलाकों, संवेदनशील पुल-पुलियों एवं आवागमन मार्गों की लगातार निगरानी करने तथा आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने बैरगनिया, सुप्पी, मेजरगंज, बेलसंड, रुन्नीसैदपुर, रीगा एवं परसौनी क्षेत्र के नागरिकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। लोगों से नदी के किनारे, नदी की धार, घाट, चचरी/अस्थायी पुल तथा निचले एवं कटाव-प्रवण क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से नहीं जाने को कहा गया है।



प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि या तेज धारा दिखाई देने पर तत्काल सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान की ओर चले जाएं। सुरक्षित स्थान जाने की सलाह मिलने पर किसी प्रकार की देरी न करें।