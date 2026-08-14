सीतामढ़ी में नौकरी का भरोसा देकर बुलाता था, फिर युवतियों को बनाता था शोषण का शिकार, आठ युवतियां मुक्त
सीतामढ़ी में नौकरी का झांसा देकर युवतियों को बुलाकर शोषण करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने डायल-112 की सूचना पर छापेमारी कर आठ युवतियों को मुक्त कराया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
HighLights
नौकरी का झांसा देकर युवतियों को शोषण के लिए बुलाया गया।
डायल-112 पर मिली सूचना से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की।
आठ युवतियों को मुक्त कराया, पश्चिम चंपारण का युवक गिरफ्तार।
जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। नौकरी की तलाश में युवतियों को दिया गया भरोसा कथित शोषण के जाल में बदल गया। सीतामढ़ी नगर थाना क्षेत्र के माल में नौकरी दिलाने के नाम पर युवतियों को बुलाए जाने और उनके साथ मारपीट व जबरदस्ती किए जाने की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की।
डायल-112 पर मिली सूचना के बाद पुलिस टीम ने छापेमारी कर आठ युवतियों को मुक्त कराया। मामले में पश्चिम चंपारण के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है।
डायल-112 पर मिली सूचना
पुलिस के अनुसार, 13 अगस्त को डायल-112 के माध्यम से सूचना मिली कि कुछ युवतियों को माल में नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाया गया है। आरोप था कि वहां उनके साथ मारपीट की जा रही है और जबरन गलत काम कराया जा रहा है। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस सक्रिय हुई और मौके पर पहुंचकर युवतियों को सुरक्षित बरामद किया।
नौकरी का दिया था झांसा
पुलिस की प्रारंभिक जांच और पीड़िताओं के बयान के अनुसार, युवतियों को नौकरी दिलाने का भरोसा देकर बुलाया जाता था। आरोप है कि इसके बाद उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध डांस और देह व्यापार के लिए मजबूर किया जाता था। विरोध करने पर मारपीट और धमकी देने की बात भी सामने आई है।
पश्चिम चंपारण का युवक गिरफ्तार
मामले में पुलिस ने पश्चिम चंपारण जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र के गौरीपुर मझरिया निवासी मिस्टर बैठा उर्फ आजाद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके खिलाफ नगर थाना कांड संख्या 551/26 दर्ज किया है। आरोपित से पूछताछ के साथ मामले की आगे की जांच की जा रही है।
अन्य लोगों की भूमिका भी जांची जा रही
पुलिस अब इस पूरे मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका खंगाल रही है। युवतियों को किस माध्यम से नौकरी का भरोसा देकर बुलाया गया, उन्हें कहां-कहां ले जाया गया और इस पूरे मामले में और कौन लोग शामिल हैं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।
बयान और साक्ष्यों के आधार पर जांच
नगर थाना पुलिस का कहना है कि पीड़िताओं के बयान, उपलब्ध साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुक्त कराई गई युवतियों की सुरक्षा और उनके बयानों को भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है।