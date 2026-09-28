सीतामढ़ी में रातो नदी का कहर, एनएच 227 पर बाढ़ का पानी; आवागमन ठप

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sitamarhi Flood News Update: सुरसंड के भिट्ठामोड़-चोरोत एनएच 227 पर ढाई फीट पानी का तेज बहाव शुरू हो गया है। इस जलजमाव और तेज धार के कारण वाहनों के आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

रातो नदी में उफान सुरसंड की दिवारी मतौना पंचायत के सीमियाही गांव में रातो नदी के तटबंध का निर्माण कार्य अधूरा है। तटबंध अधूरा होने से नदी में अचानक उफान आने के कारण पानी सीमियाही गांव के आसपास के इलाकों में फैल गया है।