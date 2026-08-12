सीतामढ़ी में पीएमजीएसवाई पुल निर्माण में बड़ा फर्जीवाड़ा, ठेकेदार की 16 लाख की एनएससी निकलीं नकली

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-1) के तहत सीतामढ़ी में पुल निर्माण में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। निर्माण कार्य में गंभीर गुणवत्ता संबंधी खामियां पाए जाने पर ग्रामीण कार्य विभाग (RWD) ने ठेका रद्द करते हुए संवेदक को काली सूची (Blacklist) में डाल दिया। संवेदक रविंद्र कुमार सिंह, शिवहर जिले के पहाड़पुर गांव का रहने वाला है।

(विभाग ने जब संवेदक द्वारा टेंडर के समय जमा कराई गई सिक्योरिटी डिपॉजिट (जमानत राशि) जब्त करने की कार्रवाई शुरू की, तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। टेंडर प्रक्रिया में लगाए गए 16 लाख रुपये के चार नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) पूरी तरह फर्जी निकले।

संवेदक को जमुआ से मधुछपरा सड़क पर 100 मीटर लंबा पुल बनाने का जिम्मा मिला था। कार्य में घोर लापरवाही और घटिया गुणवत्ता पाए जाने के बाद विभाग ने कार्यादेश रद्द कर दिया। इसके बाद कार्यपालक अभियंता ने जमानत राशि जब्त करने के लिए संबंधित डाकघर को डिमांड ड्राफ्ट (DD) या चेक जारी करने हेतु पत्र लिखा था।

शिवहर के सब पोस्टमास्टर उदय कुमार ने कार्यपालक अभियंता के पत्र के जवाब में स्पष्ट किया कि जिन चार एनएससी (खाता संख्या- 335022677 राशि 6 लाख, 3354012675 राशि 4 लाख, 3356218938 राशि 4 लाख और 3350012675 राशि 2 लाख रुपये) की मांग की जा रही है, वे उनके पोस्ट ऑफिस से कभी जारी ही नहीं किए गए हैं।

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