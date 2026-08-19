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सीतामढ़ी में जन्म प्रमाण पत्र के लिए 400 रुपये क्यों? पंचायत भवन में कर्मी को ग्रामीणों ने घेरा

By Digital Desk Edited By: Dharmendra Singh
Updated: Wed, 19 Aug 2026 04:55 PM (IST)

सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में जन्म प्रमाण पत्र के लिए 400 रुपये मांगने पर ग्रामीणों ने पंचायत भवन कर्मी शांतनु सुमन को घेरा। ग्रामीणों ने कर्मी से कैमरे के सामने माफी मंगवाई, जिसके बाद पंचायत सचिव ने संज्ञान लेकर स्पष्टीकरण मांगा है।

पंचायत भवन कर्मी से भिड़े ग्रामीण।

पंचायत भवन कर्मी से भिड़े ग्रामीण।

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी कार्यालय पहुंचे ग्रामीण को कथित तौर पर 400 रुपये देने को कहा गया। रुपये मांगने की बात सामने आते ही ग्रामीणों का आक्रोश भड़क गया।

डुमरा प्रखंड की मिश्रौलिया पंचायत सरकार भवन में मंगलवार को हुए इस मामले में ग्रामीणों ने पंचायत भवन में कार्यरत कर्मी शांतनु सुमन को घेर लिया। इस दौरान कर्मी और ग्रामीणों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।

कैमरे के सामने पूछताछ

ग्रामीणों का आरोप है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के एवज में कर्मी ने 400 रुपये की मांग की थी। इसके बाद कुछ ग्रामीणों ने कर्मी को घेरकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। बताया गया कि इस दौरान कैमरे के सामने कर्मी से 400 रुपये मांगने की बात स्वीकार कराई गई। इसके बाद उससे माफी भी मंगवाई गई।

वीडियो प्रसारित होने का दावा

घटना के दौरान किसी व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। अब यह वीडियो प्रसारित होने की बात कही जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद पंचायत सरकार भवन में जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर रुपये मांगने के आरोप को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

पंचायत सचिव ने लिया संज्ञान

मामले की जानकारी मिलने के बाद पंचायत सचिव सुजीत कुमार ने इसे संज्ञान में लिया है। उन्होंने बताया कि घटना कार्यालय बंद करने के समय की है। संबंधित आवेदक को जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है।

कर्मी से मांगा गया स्पष्टीकरण

पंचायत सचिव ने बताया कि मामले को लेकर संबंधित कर्मी शांतनु सुमन से स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण मिलने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर, घटना के बाद पंचायत सरकार भवन में कुछ देर तक अफरातफरी की स्थिति बनी रही।

जांच के बाद स्पष्ट होगी सच्चाई

जन्म प्रमाण पत्र जैसे सरकारी दस्तावेज के लिए रुपये मांगने के आरोप ने व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल पंचायत स्तर से मामले की जांच की जा रही है। कर्मी के स्पष्टीकरण और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी।