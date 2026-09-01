रेलवे का तोहफा: बिहार के 6 जिलों से गुजरेगा दिल्ली-गुवाहाटी मल्टी-ट्रैक कॉरिडोर, बढ़ेगी ट्रेनों की रफ्तार

संवाद सहयोगी, सीतामढ़ी। दिल्ली-गुवाहाटी रेल कॉरिडोर को मल्टी-ट्रैक करने की योजना में जिले समेत सूबे के छह जिलों को शामिल किया गया है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना से सीतामढ़ी सहित पूरे उत्तर बिहार में रेल संपर्क और परिचालन क्षमता को मजबूती मिलेगी। इसके लिए स्थानीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताया है।

सांसद ने कहा कि परियोजना की जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री की ओर से दिए जाने के बाद भाजपा नेताओं ने भी इसका स्वागत किया है। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि दिल्ली–गुवाहाटी मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना में बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल और अररिया जिले शामिल हैं। प्रस्तावित रेल क्षमता विस्तार में नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सरायगढ़ जैसे महत्वपूर्ण रेल मार्गों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त रेल ट्रैक बिछने से व्यस्त रेलखंडों पर ट्रेनों के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी तथा रेल परिचालन अधिक सुगम होगा।