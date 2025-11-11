Runnisaidpur vidhan sabha chunav 2025 voting: सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, मतदान शुरू

Bihar election voting 2025: सीतामढ़ी जिले की यह सीट राजद और जदयू के बीच सीधे मुकाबले के लिए जानी जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत यहां वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है।इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। लोगों में इसको लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है।

Bihar vidhan sabha chunav 2025 LIVE News Updates: अपनी बारी का इंतजार करते मतदाता। फाइल फोटो