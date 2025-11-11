Language
    Runnisaidpur vidhan sabha chunav 2025 voting: सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, मतदान शुरू

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:01 AM (IST)

    Bihar election voting 2025: सीतामढ़ी जिले की यह सीट राजद और जदयू के बीच सीधे मुकाबले के लिए जानी जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत यहां वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है।इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। लोगों में इसको लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है।

    Bihar vidhan sabha chunav 2025 LIVE News Updates: अपनी बारी का इंतजार करते मतदाता। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, सीतामढ़ी। Runnisaidpur Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: कड़ी सुरक्षा के बीच सीतामढ़ी की रुन्नीसैदपुर विधानसभा सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यहां के लोगों में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 

    यूं तो इस विधानसभा सीट से नौ उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला राजद और जदयू के बीच है। पिछले कई चुनाव से यही स्थिति रही है। हालांकि जनसुराज की उपस्थिति मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहा है। 

    रुन्नीसैदपुर विधानसभा से 9 उम्मीदवार

    उम्मीदवार पार्टी 

    • चंदन कुमार राजद
    • पंकज कुमार मिश्र जदयू
    • जितेंद्र राम बसपा
    • प्रमोद कुमार जजद
    • श्रवण सहनी राजपा
    • इम्तेयाज आलम नसीर अहमद देश जनहित पार्टी
    • विजय कुमार साह जनसुराज
    • संजय कुमार स्वतंत्र