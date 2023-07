बेटे और भैंस की चाह में गर्भवती की हत्या: पिता का ससुरालवालों पर आरोप, बोले- घर से बुला ले गए और मार डाला

मृतका के पिता रामवीर राय का आरोप है ससुरालवाले दहेज में भैंस की मांग करते थे। वे इंद्रेश के साथ मारपीट करते थे। जानकारी होने पर रामवीर 30 जून को इंद्रेश को लेकर अपने घर मसहा आ गए थे। आरोप है कि एक जुलाई को रामवीर की गैरमौजूदगी में ससुर विलास राय और विवेक राय मसहा आए। ये दोनों इंद्रेश को जबरन सिरसिया ले गए थे।

बेटे और भैंस की चाह में गर्भवती की हत्या: पिता का ससुरालवालों पर आरोप

परिहार (सीतामढ़ी), संवाद सहयोगी। भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र अंतर्गत बेला थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव में छह माह की गर्भवती महिला की हत्या का मामला सामने आया है। मृतका के पिता ने बेटा नहीं जनने और दहेज में भैंस नहीं देने पर बेटी की हत्या का ससुरालियों पर आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार, मृतका के पिता ने बताया कि रविवार सुबह बेटी का शव परिहार मीठा बाजार में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था। मसहा गांव के रहने वाले इंद्रेश के पिता ने रामवीर राय ने अपनी बेटी की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें उन्होंने अपने दामाद देवेंद्र राय, उसके पिता विलास राय, देवर संतोष राय, जेठ रविंद्र राय, सास रामराजी देवी, ननद रिंकू देवी, चचेरा ससुर बिल्टू राय, अंबुज राय एवं विवेक राय पर अपनी पुत्री की हत्या का आरोप लगाया। प्राथमिकी में मृतका के पिता रामवीर ने आरोप लगाया है कि करीब छह साल पहले उनकी बेटी इंद्रेश की शादी देवेंद्र राय के साथ हुई थी। इसके बाद इंद्रेश को दो बेटियां हुईं। एक पांच साल की है और दूसरी तीन साल की है। रामवीर का आरोप है कि बेटियां जनने को लेकर ससुराली लगातार इंद्रेश को उलाहना देकर प्रताड़ित करते रहते थे। करीब दो माह पहले रात्रि में ससुरालियों ने इंद्रेश की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन वह किसी तरह बच गई थी। उसने डायल 112 पर फोन करके पुलिस को बुला लिया था। मगर कुछ लोगों के हस्तक्षेप व बीच-बचाव से मामला शांत हो गया था। इसके बाद वह ससुराल में रहने लगी थी। रामवीर का आरोप है कि ससुरालवाले दहेज में भैंस की मांग करते थे। इसके लिए वे इंद्रेश के साथ मारपीट करते थे। इस बारे में जानकारी होने पर पिता रामवीर राय 30 जून को इंद्रेश को लेकर अपने घर मसहा आ गए थे। आरोप है कि इसके बाद एक जुलाई को रामवीर की गैरमौजूदगी में ससुर विलास राय और विवेक राय मसहा आए। ये दोनों इंद्रेश को जबरन सिरसिया ले गए। अगले दिन मीठा बाजार पर इंद्रेश का शव बरामद हुआ। मृतका के पिता रामवीर ने आरोप लगाया कि इंद्रेश के ससुरालवालों को डर था कि पिछली दो बार की तरह इस बार भी वह बेटी को जन्म देगी। इसी वजह से इंद्रेश की हत्या की साजिश रची गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा कैसे हुई मौत परिहार थानाध्यक्ष मोसीर अली ने इस मामले को लेकर कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल सकेगा कि महिला की मौत कैसे हुई। फिलहाल, घटनास्थल से एक ग्लैमर बाइक (बीआर30एच/2243) बरामद हुई है। इस बाइक के बारे में मृतका के पिता का कहना है कि यह वही वाहन है, जिससे उनकी पुत्री को ससुराल आए लोग लेकर गए थे। आज इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें नौ नामजद आरोपियों के अलावा तीन अज्ञात भी शामिल हैं।

