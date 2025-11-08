'बिहार में स्टार्ट अप चाहिए, हैंड्स अप वाले नहीं'; सीतामढ़ी में बोले पीएम मोदी

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। PM Modi Bihar Visit/Bihar Elections 2025: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को सीतामढ़ी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम आपके बच्चों को लैपटाप-कंप्यूटर, किताब, बैट, फुटबाल और हाकी स्टिक दे रहे।

दूसरी ओर राजद वाले कट्टा और दोनाली देने की बात कह रहे हैं। एनडीए की सरकार आपके बच्चों को डाक्टर-इंजीनियर बनाना चाहती है और वे रंगदार बनाना चाहते हैं।

राजद-कांग्रेस की सरकार में क्या होता था, कोई कट्टा लेकर आपके सामने खड़ा हो जाता था और हैंड्स अप कराकर लूट लेता था। हमें बिहार में स्टार्ट अप चाहिए, हैंड्स अप वाले नहीं।

राजद वाले अपने बेटा-बेटी को मंत्री, सांसद और विधायक बनाना चाहते हैं और आपके बच्चों के लिए चाहते हैं कि वह रंगदार बने। ये जंगलराज वाले कुसंस्कार से भरे हैं।

उद्योगों का ए, बी, सी तक नहीं जानते। इनके शासन काल में उद्योगों में सिर्फ ताले ही लगे। नीतीश कुमार ने लोगों के टूटे हुए सपने को लौटाया।

यहां के मत्स्यपालक बंधुओं ने इतना काम किया कि दूसरे राज्य को मछली भेजी जा रही और अब तो बड़े-बड़े लोग मछली देखने आ रहे हैं। पानी में डुबकी लगा रहे हैं। किसी ने मुझे कहा कि कुछ लोग यहां डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं।