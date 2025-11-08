Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'बिहार में स्टार्ट अप चाहिए, हैंड्स अप वाले नहीं'; सीतामढ़ी में बोले पीएम मोदी

    By AJAY PANDEYEdited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 01:06 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि बिहार को 'हैंड्स अप' वाले नहीं, बल्कि स्टार्ट-अप चाहिए। उन्होंने युवाओं को उद्यमी बनने और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। केंद्र सरकार बिहार को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Bihar Elections 2025: सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का माला पहनाकर स्वागत करते स्थानीय नेता। जागरण 

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। PM Modi Bihar Visit/Bihar Elections 2025: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को सीतामढ़ी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम आपके बच्चों को लैपटाप-कंप्यूटर, किताब, बैट, फुटबाल और हाकी स्टिक दे रहे।

    दूसरी ओर राजद वाले कट्टा और दोनाली देने की बात कह रहे हैं। एनडीए की सरकार आपके बच्चों को डाक्टर-इंजीनियर बनाना चाहती है और वे रंगदार बनाना चाहते हैं।

    राजद-कांग्रेस की सरकार में क्या होता था, कोई कट्टा लेकर आपके सामने खड़ा हो जाता था और हैंड्स अप कराकर लूट लेता था। हमें बिहार में स्टार्ट अप चाहिए, हैंड्स अप वाले नहीं।

    राजद वाले अपने बेटा-बेटी को मंत्री, सांसद और विधायक बनाना चाहते हैं और आपके बच्चों के लिए चाहते हैं कि वह रंगदार बने। ये जंगलराज वाले कुसंस्कार से भरे हैं।

    उद्योगों का ए, बी, सी तक नहीं जानते। इनके शासन काल में उद्योगों में सिर्फ ताले ही लगे। नीतीश कुमार ने लोगों के टूटे हुए सपने को लौटाया।

    यहां के मत्स्यपालक बंधुओं ने इतना काम किया कि दूसरे राज्य को मछली भेजी जा रही और अब तो बड़े-बड़े लोग मछली देखने आ रहे हैं। पानी में डुबकी लगा रहे हैं। किसी ने मुझे कहा कि कुछ लोग यहां डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें