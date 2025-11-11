Parihar vidhan sabha chunav 2025 voting: समय से पहले ही लाइन में खड़े हो गए मतदाता

डिजिटल डेस्क, सीतामढ़ी: Parihar Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: बिहार की हाॅट सीटों में एक परिहार में बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं। सुबह सात बजे से पहले ही लोग लाइन में लग गए हैं।

वहीं दूसरी ओर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है। बिहार पुलिस के जवान के साथ ही साथ पारामिलिट्री को भी तैनात किया गया है।

वोट डालने के लिए आने वालों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। माना जा रहा है कि समय के बाद वोटिंग का प्रतिशत बढ़ेगा।

परिहार विधानसभा नौ उम्मीदवार मैदान में

उम्मीदवार पार्टी

गायत्री देवी भाजपा

स्मिता गुप्ता राजद

अवधेश प्रसाद जनसुराज

अखिलेश नारायण ठाकुर आप

रामविनाेद नायक स्वतंत्र

रितू जायसवाल स्वतंत्र

मुकसैद आलम स्वतंत्र

चंद्रभूषण कुमार स्वतंत्र

महेंद्र सिंह यादव स्वतंत्र