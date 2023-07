Sitamarhi News: शाम को ससुराल गई, सुबह मिली लाश, गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी

भारत-नेपाल सीमा पर परिहार मीठा बाजार से एक नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। इससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान बेला थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव निवासी देवेंद्र राय की 30 वर्षीया पत्नी इंद्रेश देवी के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा।

सीतामढ़ी के परिहार में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। जागरण

परिहार (सीतामढ़ी), संवाद सहयोगी। भारत-नेपाल सीमा पर परिहार मीठा बाजार से एक नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। इससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान बेला थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव निवासी देवेंद्र राय की 30 वर्षीया पत्नी इंद्रेश देवी के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। घटनास्थल से पुलिस ने एक लावारिस बाइक भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि मृतका इंद्रेश देवी गर्भवती भी थी। मायकेवालों ने ससुरालवालों पर बेटी की हत्या कर शव को फेंक देने का आरोप लगाया है। मृतका के पिता ने बताया कि ससुरालवालों द्वारा अक्सर बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। बताया कि शुक्रवार को ससुरालवालों ने इंद्रेश के साथ मारपीट की थी। जिसके बाद इंद्रेश अपने मायके परिहार थाना क्षेत्र के मसहा गांव आ गई थी। शनिवार शाम को इंद्रेश के ससुर व चचेरा देवर मायके आए और आश्वासन देकर उसे वापस सिरसिया बुलाकर ले गए थे। इसके बाद रविवार सुबह उसकी लाश मीठा बाजार पर मिली। घटना के बाद विवाहिता का मायकेवालों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

Edited By: Aditi Choudhary