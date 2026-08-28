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नेपाल से बचकर पहुंचे तीर्थयात्रियों ने बयां किया खौफनाक मंजर, लग नहीं रहा था जिंदा घर लौट पाएंगे

By Anil Tiwari Edited By: Ajit kumar
Updated: Fri, 28 Aug 2026 10:54 PM (IST)

Kathmandu Flood Relief Operation: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में फंसे महाराष्ट्र के 106 तीर्थयात्री भारी मुश्किलों का सामना करते ...और पढ़ें

भारत पहुंचे तीर्थयात्रियों को सीतामढ़ी पहुंचने पर भोजन कराया गया। फोटो सौ/ पुलिस

भारत पहुंचे तीर्थयात्रियों को सीतामढ़ी पहुंचने पर भोजन कराया गया। फोटो सौ/ पुलिस

HighLights

  1. 106 महाराष्ट्र तीर्थयात्री नेपाल बाढ़ से सुरक्षित सीतामढ़ी पहुंचे।

  2. काठमांडू में भोजन-पानी की भारी किल्लत का सामना किया।

  3. महाराष्ट्र CM और सीतामढ़ी सांसद की पहल से मिली मदद।

संवाद सहयोगी, सुरसंड (सीतामढ़ी)। Nepal Flood Survivors Sitamarhi: नेपाल में आई भीषण बाढ़ और जल प्रलय के बीच काठमांडू में फंसे महाराष्ट्र के 106 तीर्थयात्री भारी मुश्किलों का सामना करते हुए शुक्रवार को सुरक्षित सीतामढ़ी के भिट्ठामोड़ बॉर्डर पहुंचे।

सुरक्षित वतन लौटने पर यात्रियों ने राहत की सांस ली और वहां की खौफनाक स्थिति का विवरण दिया। तीर्थयात्री रेखा कातिर और हेमंत पलिवाल ने बताया कि हालात देखकर लग नहीं रहा था कि वे कभी जिंदा घर लौट पाएंगे, लेकिन भारतीय सीमा में कदम रखते ही जान में जान आई।

प्रहरी ने लौटाया वापस

तीर्थयात्री भक्त श्रीधर महाराज ने बताया कि वे सभी ट्रेन से गोरखपुर होते हुए बस से नेपाल के पोखरा और फिर काठमांडू पहुंचे थे। काठमांडू में पांच दिवसीय शिव पुराण और रुद्राभिषेक के बाद जब वे गुरुवार को लौट रहे थे, तभी लगभग 40 किलोमीटर आगे नेपाली प्रहरी ने बाढ़ के चलते रास्ता बंद बताकर उन्हें लौटा दिया।

इसके बाद सभी पशुपतिनाथ मंदिर और गौशाला में शरण लेने को मजबूर हुए, जहाँ भोजन और पानी की भारी किल्लत थी।

जनप्रतिनिधियों ने की पहल

विमल भाटिया और देवेंद्र पालीवाल के अनुसार दानापुर से उनकी वापसी की ट्रेन छूटने की कगार पर थी और चारों तरफ प्रलय जैसी स्थिति के बीच कोई राह नहीं दिख रही थी। इसके बाद बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संपर्क साधा गया, जिन्होंने तुरंत सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को पूरी स्थिति से अवगत कराया।

सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने तत्काल काठमांडू के सांसद संदीप राणा से समन्वय स्थापित किया, जिसके बाद गुरुवार सुबह विशेष बसों की व्यवस्था कर सभी को रवाना किया गया।

सीमा पर स्वास्थ्य जांच

रास्ते में दो बसें बदलकर तीर्थयात्री किसी तरह भिट्ठामोड़ सीमा पहुंचे, जहाँ सीतामढ़ी जिला प्रशासन की टीम पहले से मुस्तैद थी। सीमा पर पुपरी एसडीओ गौरव कुमार, सीओ सतीश कुमार, बीडीओ कर्मवीर कुमार प्रभाकर, आरओ ब्रजेश मिश्र और भिट्ठा थानाध्यक्ष दीपक पटेल सहित अधिकारियों ने सभी का स्वागत किया।

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. लालू कुमार की देखरेख में सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और उन्हें भोजन व विश्राम कराकर पटना भेजने की तैयारी शुरू की गई।