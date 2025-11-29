बिहार विधानसभा के बाद अब विधान परिषद चुनाव की बारी, NDA नेताओं ने भरी हुंकार

संवाद सहयोगी, सीतामढ़ी। जदयू जिला कार्यालय कर्पूरी सभागार में जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता एवं जिला संगठन प्रभारी हरिद्वार राय पटेल की उपस्थिति में प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई।

बैठक में जिलाध्यक्ष कुशवाहा ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर संगठन के साथियों एवं जनता के प्रति आभार प्रकट किया।

उन्होंने कहा कि यह जीत संगठन के साथियों का समर्पण एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में हुए सरकार की उपलब्धियां की जीत है।

बैठक में आगामी वर्ष 2026 में होने वाले तिरहुत स्नातक निर्वाचन का मतदाता बनाने हेतु पंचायत एवं वार्ड स्तर पर सघन जनसंपर्क अभियान चलाकर एक सप्ताह के अंदर पूरा करने का संकल्प लिया।

साथ ही संकल्प लिया कि जिस प्रकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की जीत हुई है। ठीक उसी प्रकार से विधान परिषद के चुनाव में भी तिरहुत सहित बिहार के सभी सीटों पर एनडीए साथियों के सहयोग एवं मतदाताओं के समर्थन से जीत सुनिश्चित करेंगे।