बिहार विधानसभा के बाद अब विधान परिषद चुनाव की बारी, NDA नेताओं ने भरी हुंकार
सीतामढ़ी में जदयू की बैठक में जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह कुशवाहा ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर आभार जताया। 2026 में होने वाले तिरहुत स्नातक निर्वाचन के लिए मतदाता पंजीकरण अभियान चलाने का संकल्प लिया गया। कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधान परिषद चुनाव में भी एनडीए की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया।
संवाद सहयोगी, सीतामढ़ी। जदयू जिला कार्यालय कर्पूरी सभागार में जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता एवं जिला संगठन प्रभारी हरिद्वार राय पटेल की उपस्थिति में प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में जिलाध्यक्ष कुशवाहा ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर संगठन के साथियों एवं जनता के प्रति आभार प्रकट किया।
उन्होंने कहा कि यह जीत संगठन के साथियों का समर्पण एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में हुए सरकार की उपलब्धियां की जीत है।
बैठक में आगामी वर्ष 2026 में होने वाले तिरहुत स्नातक निर्वाचन का मतदाता बनाने हेतु पंचायत एवं वार्ड स्तर पर सघन जनसंपर्क अभियान चलाकर एक सप्ताह के अंदर पूरा करने का संकल्प लिया।
साथ ही संकल्प लिया कि जिस प्रकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की जीत हुई है। ठीक उसी प्रकार से विधान परिषद के चुनाव में भी तिरहुत सहित बिहार के सभी सीटों पर एनडीए साथियों के सहयोग एवं मतदाताओं के समर्थन से जीत सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में प्रमुख नेताओं में जिला संगठन प्रभारी हरिद्वार राय पटेल, जिला प्रवक्ता प्रो.अमर सिंह, जिला मुख्यालय प्रभारी विजय कुमार पटेल, जिला उपाध्यक्ष हरिशंकर पासवान एवं शिवेंद्र चौधरी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष बिकाऊ महतो, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष पुष्पा देवी, किसान प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष सुबोध भगत, व्यवसायिक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष जय नारायण महतो, रामबाबू सिंह, प्रखंड अध्यक्ष दीपक कुशवाहा, ओमप्रकाश राय, वली अहमद खान, गोपी ठाकुर, नागेंद्र राय सहित दर्जनों नेताओं ने भाग लिया।
