Sitamarhi News: एमडीएम में गड़बड़ी उजागर, 2 एचएम पर 2 लाख से अधिक का जुर्माना

संवाद सहयोगी, सीतामढ़ी। शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal) में गड़बड़ी करने वाले प्रधानाध्यापकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जांच में दोषी पाए गए दो विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों पर कुल दो लाख 15 हजार से अधिक का आर्थिक दंड निर्धारित किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह कार्रवाई त्रिस्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मध्य विद्यालय सहियारा (बथनाहा) एवं मध्य विद्यालय कोरा खरगी (परसौनी) में छात्रों की उपस्थिति फर्जी रूप से अधिक दर्ज कर योजना में गलत तरीके से निकासी की गई थी।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सह मध्याह्न भोजन योजना मनीष कुमार ने आदेश जारी कर बताया कि मध्य विद्यालय सहियारा, बथनाहा के प्रधानाध्यापक पर 1,73,031 का आर्थिक दंड लगाया गया है। प्रधानाध्यापक से पूर्व में स्पष्टीकरण भी मांगा गया था, किंतु निर्धारित अवधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।