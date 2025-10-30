Language
    Sitamarhi News: एमडीएम में गड़बड़ी उजागर, 2 एचएम पर 2 लाख से अधिक का जुर्माना

    By Amit Saurav Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:41 PM (IST)

    सीतामढ़ी में शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन योजना में गड़बड़ी करने वाले प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई की है। दो विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों पर कुल 2 लाख 15 हजार से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई फर्जी उपस्थिति दर्ज कर गलत निकासी के मामले में की गई है। विभाग ने लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी है।

    एमडीएम में गड़बड़ी उजागर, 2 एचएम पर 2 लाख से अधिक का जुर्माना (फाइल फोटो)

    संवाद सहयोगी, सीतामढ़ी। शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal) में गड़बड़ी करने वाले प्रधानाध्यापकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जांच में दोषी पाए गए दो विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों पर कुल दो लाख 15 हजार से अधिक का आर्थिक दंड निर्धारित किया गया है।

    यह कार्रवाई त्रिस्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मध्य विद्यालय सहियारा (बथनाहा) एवं मध्य विद्यालय कोरा खरगी (परसौनी) में छात्रों की उपस्थिति फर्जी रूप से अधिक दर्ज कर योजना में गलत तरीके से निकासी की गई थी।

    जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सह मध्याह्न भोजन योजना मनीष कुमार ने आदेश जारी कर बताया कि मध्य विद्यालय सहियारा, बथनाहा के प्रधानाध्यापक पर 1,73,031 का आर्थिक दंड लगाया गया है। प्रधानाध्यापक से पूर्व में स्पष्टीकरण भी मांगा गया था, किंतु निर्धारित अवधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

    विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की है। इसी क्रम में मध्य विद्यालय कोरा खरगी, परसौनी के प्रधानाध्यापक पर 41, 945 का आर्थिक दंड लगाया गया है। उनका स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया।

    इसके बाद जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई। उन्हें भी सात दिनों में राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर उनके वेतन से प्रत्यक्ष वसूली की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

    डीपीओ मनीष कुमार ने साफ कहा कि मध्याह्न भोजन योजना में किसी भी तरह की लापरवाही, हेराफेरी या फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी विद्यालयों को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने की सख्त हिदायत दी गई है।

    उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि किसी विद्यालय में इस प्रकार की अनियमितता पाई गई तो विभागीय कार्रवाई के साथ निलंबन की अनुशंसा भी की जाएगी।