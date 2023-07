Sitamarhi News: पैक्स अध्यक्ष के घर से लाखों की डकैती, बदमाशों ने विरोध करने पर पत्नी को रॉड से किया जख्मी

सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र के जयनगर गांव में सोमवार की रात आधा दर्जन नकाबपोश डकैतों ने पैक्स अध्यक्ष राम सिकिल के घर धावा बोल दिया। अपराधियों ने लाखों की संपत्ति लूट ली। घटना के दौरान विरोध करने पर पैक्स अध्यक्ष की पत्नी रीता कुमारी को डकैतों ने रॉड से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।

सीतामढ़ी में डकैतों के हमले में जख्मी पैक्स अध्यक्ष की पत्नी रीता कुमारी। जागरण

सीतामढ़ी, जागरण संवाददाता: सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र के जयनगर गांव में सोमवार की रात आधा दर्जन नकाबपोश डकैतों ने पैक्स अध्यक्ष राम सिकिल के घर धावा बोलकर लाखों की संपत्ति लूट ली। घटना के दौरान विरोध करने पर पैक्स अध्यक्ष की पत्नी रीता कुमारी पर डकैतों ने रॉड से हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गई। वहीं, लौटने के क्रम में अपराधियों ने एक मुर्गा फार्म के दुकान में सोई हुई महिला के कान से सोने की बाली और 20 हजार रुपये लूट लिए। घटना रात के करीब दो बजे की बताई जा रही है। पैक्स अध्यक्ष ने बताया कि डकैतों ने घर से दो लाख नकद, दस भर सोना, तीस भर चांदी का जेवर और मोबाइल लूट लिया। पत्नी के साथ मारपीट भी की। विरोध जताने पर डकैतों ने परिवार को गोली मारने की धमकी भी दी। घटना की खबर मिलने पर प्रशिक्षु डीएसपी व थानाध्यक्ष सह सुचित्रा कुमारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू की। मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे डीएसपी सदर सुबोध कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचै। घटना के संबंध में पीड़ित से बातचीत कर मामले की जानकारी ली।

