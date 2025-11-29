सीतामढ़ी में मामा ने भांजी का गला घोंटा, इलाके में सनसनी

संवाद सूत्र, रुन्नीसैदपुर (सीतामढ़ी)। स्थानीय बाजार के वार्ड संख्या-01 में शनिवार की सुबह दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। एक शख्स ने रिश्ते में अपनी भांजी की गला दबाकर हत्या कर दी।

मृतका के पिता शत्रुघ्न राम अपनी पुत्री रौशनी (06 वर्ष) के साथ अपने भाई संजय राम के ससुराल रुन्नीसैदपुर आया था। शनिवार की सुबह करीब 8:30 बजे घटना के समय वह बगल के कमरे में ही मौजूद था।

गला दबाने पर अपनी पुत्री के घिघियाने की आवाज सुनकर वह उसे बचाने के लिए जबतक मौके पर पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी।

हत्यारा चिल्लाकर हत्या करने की बात लोगों को बता रहा था। स्थानीय लोगों की सहायता से हत्यारे को पकड़ लिया गया तथा तत्काल ही डायल-112 की टीम को सौंप दिया।

हत्यारे की पहचान रुन्नीसैदपुर बाजार वार्ड संख्या -01 निवासी महेंद्र राम के पुत्र विक्रम कुमार के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार हत्यारा स्मैक का आदी है लेकिन स्थानीय पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सीतामढ़ी भेज दिया है। थानाध्यक्ष रामनाथ प्रसाद ने इसकी पुष्टि करते बताया कि मृतका के पिता के लिखित आवेदन के आधार पर घटना से संबंधित प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।