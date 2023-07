Sitamarhi Crime सीतामढ़ी जिले के सहियारा थाना क्षेत्र के मटियार कला गांव स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कार्यरत एक महिलाकर्मी से बदसलूकी की गई। महिलाकर्मी का कहना है कि नशे में धुत्‍त एक युवक ने छेड़खानी का प्रयास किया। वहीं विरोध करने पर उस शख्स ने गला दबाकर उसकी हत्या का प्रयास किया। भीड़ जुटने पर वह भाग खड़ा हुआ।

नशे में धुत्त युवक के मह‍िला स्वास्थ्यकर्मी से छेड़खानी करने के मामले में जांच करने पहुंची पुलिस

Your browser does not support the audio element.

बथनाहा (सीतामढ़ी), संवाद सहयोगी: सहियारा थाना क्षेत्र के मटियार कला गांव स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कार्यरत एक महिलाकर्मी से बदसलूकी की गई। महिलाकर्मी का कहना है कि नशे में धुत्‍त एक युवक ने छेड़खानी का प्रयास किया। वहीं, विरोध करने पर उस शख्स ने गला दबाकर उसकी हत्या का प्रयास किया। भीड़ जुटने पर वह भाग खड़ा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. एसपी झा, सहायक चिकित्सक डॉ. किशोरी प्रजापति, स्वास्थ्य प्रबंधक हरिकिशोर सिंह, कृष्णनंदन कुमार आदि पहुंचे। वस्तुस्थिति से अवगत होकर उन्‍होंने पुलिस बुला ली। आरोपी पहले भी कर चुका है छेड़छाड़ सहियारा थाने के सहायक अवर निरीक्षक ललन कुमार सिंह ने पीड़िता का बयान लिया और इस सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने बताया कि महिलाकर्मी का आरोप है कि रोजाना की भांति वह शुक्रवार को भी निर्धारित समय पर अपनी ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त थीं। अपराह्न 12 बजे के करीब आरोपी बच्चे की दवा के बहाने अस्पताल में दाखिल हुआ और उनके साथ बदसलूकी करने लगा। कुछ दिन पूर्व भी उस शख्स ने अश्लील टिप्पणी की थी। मगर वह नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन शुक्रवार को उसने अस्पताल में सरेआम ये हरकत की। पुलिस ने आरोपित की पहचान कर ली है। मटियार कला गांव निवासी विंदेश्वर महतो के पुत्र अजय कुमार के रूप में उसकी पहचान हुई है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि महिलाकर्मी ने गलत नीयत से छेड़खानी करने एवं विरोध करने पर गला दबाकर जान से मारने के प्रयास का आरोप लगाया है। इस हरकत से अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया। मामले की जांच की जा रही है।

Edited By: Prateek Jain