सीतामढ़ी के जमला परसा गांव में बदमाशों ने दिनदहाड़े गणेश राय को मारी तीन गोली

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। सुप्पी थाना क्षेत्र के जमला परसा वार्ड संख्या-1 में शुक्रवार को दिनदहाड़े बदमाशों ने गणेश राय को निशाना बनाते हुए तीन गोलियां मार दीं। दो गोली उनके पेट में तथा एक गोली जांघ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्थानीय ग्रामीणों की मदद से उन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार, शुक्रवार को गणेश राय के पुत्र के साला रौशन कुमार की पैशन प्रो बाइक परसा ढाला के समीप से छीन ली गई थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद गणेश राय स्वयं बाइक की तलाश में निकल पड़े।

बताया जा रहा है कि सरवन कुमार के घर के पीछे स्थित एक बंसवारी से बाइक को बरामद कर वह घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए सरवन कुमार ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगते ही गणेश राय सड़क पर गिर पड़े और बदमाश मौके से फरार हो गए। घटनास्थल पर अफरातफरी का माहौल बन गया। हमलावर घटना की सूचना मिलते ही सुप्पी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर कर जांच शुरू की।