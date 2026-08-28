निशांत कुमार के हाथ में दें बिहार की कमान, सीतामढ़ी में जदयू जिला कार्यकारिणी की बैठक में उठी मांग
Nishant Kumar Bihar Politics: सीतामढ़ी में जदयू की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को बिहार ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Nishant Kumar Bihar Politics: बिहार की राजनीति में अब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को सूबे का नेतृत्व सौंपने की मांग लगातार तेज होने लगी है।
सीतामढ़ी जिला जनता दल यूनाइटेड (जदयू) की अहम बैठक में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एक सुर में यह आवाज उठाई। पार्टी नेताओं का कहना है कि पूरे प्रदेश की जनता अब निशांत कुमार को राज्य के उज्ज्वल भविष्य के रूप में देख रही है।
जिला कार्यकारिणी का गठन
तीसरी बार जिलाध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद सत्येंद्र सिंह कुशवाहा ने जिला कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान नई जिला कार्यकारिणी की विधिवत घोषणा की।
नवगठित जिला कमेटी में 16 उपाध्यक्ष, एक मुख्य प्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष के अलावा 39 महासचिव, 39 सचिव और 6 कार्यसमिति सदस्यों को शामिल किया गया है।
जिलाध्यक्ष ने लगातार तीसरी बार जिले की कमान सौंपे जाने पर पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया।
नेतृत्व का जताया आभार
सत्येंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि यह पद नहीं बल्कि उनके लिए एक बड़ा दायित्व और निष्ठा की कड़ी परीक्षा है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और सांसद देवेश चंद्र ठाकुर सहित सभी विधायकों व पूर्व जनप्रतिनिधियों के भरोसे पर खरा उतरने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि संगठन द्वारा दिया गया यह सम्मान और विश्वास वे जीवन भर टूटने या झुकने नहीं देंगे।
विकास कार्यों का प्रसार
जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि संगठन का विस्तार, कार्यकर्ताओं का सम्मान और नीतीश कुमार के 20 वर्षों के 'न्याय के साथ विकास' के मॉडल को जन-जन तक पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
प्रदेश अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित इस नई जिला कमेटी में समाज के सभी वर्गों, नए चेहरों और वरिष्ठ अनुभवी अभिभावकों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है।
इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला उपाध्यक्ष धीरेंद्र कुंवर, मुख्यालय प्रभारी सह महासचिव विजय कुमार पटेल तथा सुदेश कुमार शाही सहित बड़ी संख्या में प्रमुख कार्यकर्ता व नेता उपस्थित थे।