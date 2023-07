सीतामढ़ी: कोर्ट से लौट रहे पूर्व नक्सली कमांडर पर बदमाशों ने बरसाई गोलियां, मंदिर विवाद में हत्या की आशंका

बिहार के सीतामढ़ी जिले के मझौर गांव में बाइक सवार तीन बदमाशों ने बुधवार की देर शाम माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के पूर्व एरिया कमांडर परमेश्वर सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी। उसने 2006 में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। मृतक के पुत्र ने बताया कि गांव में मंदिर निर्माण को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा था। इसके सुलहनामा के लिए आज दोनों पक्ष कोर्ट गए थे।

बेटे ने मंदिर विवाद में हत्या की जताई आशंका। जागरण

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र में मझौर गांव में बाइक सवार तीन बदमाशों ने बुधवार की देर शाम माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) के पूर्व एरिया कमांडर परमेश्वर सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी। परमेश्वर की पीठ और कमर में चार गोलियां लगी हैं। उन्होंने 2006 में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अभी वे समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सामान्य जीवन-बसर कर रहे थे। कोर्ट से वापस लौट रहे थे परमेश्वर सहनी नानपुर थाना क्षेत्र के बोखरा प्रखंड की महिसौथा पंचायत के बठौल गांव के वार्ड नंबर 16 निवासी परमेश्वर सहनी के बेटे रमन सहनी ने बताया कि पिता सुबह घर से अपनी बाइक से डुमरा कोर्ट गए थे। वापस घर लौटते समय मझौर गांव स्थित 527 सी हाईवे पर एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने ओवरटेक कर गोली मारने की कोशिश की। पीछा करके मारी गोली बदमाशों से बचने के लिए वे सड़क किनारे बाइक लगा पैदल ही भागने लगे। बदमाश ने भी उनका पीछा किया। बचने के लिए वे सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में कूद गए, लेकिन बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उनकी मौत हो गई। मंदिर को लेकर था विवाद मृतक के पुत्र ने बताया कि गांव में मंदिर निर्माण को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा था। इसके सुलहनामा के लिए आज दोनों पक्ष कोर्ट गए थे। उन्होंने आशंका जताई कि इसी विवाद को लेकर उनके पिता की हत्या की गई है। क्या बोले थाना अधिकारी थानाध्यक्ष राकेश रंजन ने बताया कि घटनास्थल पहुंचकर छानबीन की गई। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आवेदन मिलते ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

