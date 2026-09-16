बिहार में राशन कार्ड के लिए नया नियम लागू, बनने से पहले ही ई केवाईसी कराना अनिवार्य

संवाद सहयोगी, परिहार (सीतामढ़ी)। Bihar Ration Card E KYC: बिहार में नया राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार, अब नया राशन कार्ड बनने से पहले आवेदकों को ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य होगा।

ई-केवाईसी के बाद बनेगा कार्ड आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में आवश्यक सूचना जारी की है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पंकज कुमार सोनी ने बताया कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद ही संबंधित आवेदक का नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा।