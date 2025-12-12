दाखिल-खारिज में देरी पर रितु जायसवाल का सवाल, कहा- समयसीमा का खुलेआम उल्लंघन

डिजिटल डेस्क, सीतामढ़ी। Dakhil Kharij Bihar news: राजद की पूर्व नेत्री रितु जायसवाल ने बिहार की दाखिल-खारिज व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर इससे जुड़ी एक पोस्ट की है। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालयों में बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 की तय समयसीमा का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। इसके बावजूद किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी की जवाबदेही तय नहीं होती है। रितु जायसवाल ने आरोप लगाया कि दाखिल-खारिज आवेदन महीनों तक बिना किसी वजह के लंबित रखे जाते हैं, ताकि भूमि खरीददार परेशान होकर “चढ़ावा” देने के लिए मजबूर हो जाए। उन्होंने कहा कि यह रवैया आम लोगों के साथ सीधा अन्याय है।

क्या कहता है अधिनियम, 2011? दाखिल-खारिज आवेदन की तिथि से अधिकतम 21 दिनों में निबटारा अनिवार्य है।

यदि आवेदन पर आपत्ति दर्ज हो तो अधिकतम 33 दिनों के भीतर निपटारा होना चाहिए। लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है। कई अंचल कार्यालयों में आवेदन दो से तीन महीने तक लंबित रहने की शिकायतें आम हैं। रितु ने बिहार सरकार से इस व्यवस्था में सुधार और संबंधित कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।

कौन हैं रितु जायसवाल? रितु जायसवाल एक ग्रामीण राजनीति से उठी महिला नेता हैं। उन्होंने सीतामढ़ी के परिहार स्थित सिंहवाहीनी पंचायत की मुखिया के रूप में अपना करियर शुरू किया। बाद में RJD की महिला मोर्चा की प्रमुख बनकर विधानसभा व लोकसभा चुनावों में भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष तक बनी थीं।