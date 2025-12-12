दाखिल-खारिज में देरी पर रितु जायसवाल का सवाल, कहा- समयसीमा का खुलेआम उल्लंघन

Language
    By Ajit kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 01:46 PM (IST)

    Ritu Jaiswal land mutation issue: रितु ने सरकार से कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। फाइल फोटो 

    डिजिटल डेस्क, सीतामढ़ी। Dakhil Kharij Bihar news: राजद की पूर्व नेत्री रितु जायसवाल ने बिहार की दाखिल-खारिज व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर इससे जुड़ी एक पोस्ट की है।

    उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालयों में बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 की तय समयसीमा का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। इसके बावजूद किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी की जवाबदेही तय नहीं होती है।

    रितु जायसवाल ने आरोप लगाया कि दाखिल-खारिज आवेदन महीनों तक बिना किसी वजह के लंबित रखे जाते हैं, ताकि भूमि खरीददार परेशान होकर “चढ़ावा” देने के लिए मजबूर हो जाए। उन्होंने कहा कि यह रवैया आम लोगों के साथ सीधा अन्याय है।

    क्या कहता है अधिनियम, 2011?

    • दाखिल-खारिज आवेदन की तिथि से अधिकतम 21 दिनों में निबटारा अनिवार्य है।
    • यदि आवेदन पर आपत्ति दर्ज हो तो अधिकतम 33 दिनों के भीतर निपटारा होना चाहिए।

    लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है। कई अंचल कार्यालयों में आवेदन दो से तीन महीने तक लंबित रहने की शिकायतें आम हैं। रितु ने बिहार सरकार से इस व्यवस्था में सुधार और संबंधित कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।

    कौन हैं रितु जायसवाल?

    रितु जायसवाल एक ग्रामीण राजनीति से उठी महिला नेता हैं। उन्होंने सीतामढ़ी के परिहार स्थित सिंहवाहीनी पंचायत की मुखिया के रूप में अपना करियर शुरू किया। बाद में RJD की महिला मोर्चा की प्रमुख बनकर विधानसभा व लोकसभा चुनावों में भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष तक बनी थीं।

    2020 में उन्होंने परिहार विधानसभा क्षेत्र से RJD प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन हार मिली। उसी तरह से 2024 में उन्होंने शिवहर लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ा, पर जीत नहीं मिली।

    हाल में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी द्वारा टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने राजद के खिलाफ बगावत करते हुए परिहार से निर्दल उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था। दूसरे स्थान पर रहीं।

    वर्तमान में वह पार्टी से अलग होकर एक स्वतंत्र राजनीतिक भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाने की घोषणा भी है। जिसमें महिलाओं व युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रखने की घोषणा की है।