दोस्त की बर्थडे पार्टी में पटना गए सीतामढ़ी के युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत, हत्या का आरोप

संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। Sitamarhi Youth Death: दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होने पटना गए सीतामढ़ी के रीगा थाना क्षेत्र के मेहंदी नगर निवासी युवक शुभम पांडेय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

वह मोहन पांडेय का पुत्र था। स्वजन ने उसके दोस्तों पर पार्टी के दौरान जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है।

स्वजन के अनुसार मंगलवार को शुभम अपने दोस्तों के साथ छह बाइक से पटना के बोरिंग रोड इलाके में आयोजित बर्थडे पार्टी में शामिल होने गया था।

पार्टी में जाने के बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद शुभम की बाइक बोरिंग रोड इलाके में लावारिस हालत में मिली।

बोरिंग रोड में मिली बाइक

शुभम की बाइक लावारिस हालत में मिलने के बाद मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर पटना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया।

पोस्टमार्टम के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव स्वजन को सौंप दिया गया। बुधवार को शुभम का शव मेहंदी नगर स्थित घर पहुंचा। शव पहुंचते ही स्वजन की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। शव देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।