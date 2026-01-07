Bihar Board 10th Admit Card: मैट्रिक की प्रैक्टिकल परीक्षा 10 जनवरी से, एडमिट कार्ड जारी

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा–2026 को लेकर जिले में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। बोर्ड द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार जिले के सभी उच्च विद्यालयों में 10 से 20 जनवरी के बीच मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी।

परीक्षा को शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से केंद्रवार सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिहार बोर्ड ने प्रायोगिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर विद्यालय प्रधान द्वारा हस्ताक्षर व मुहर के साथ परीक्षार्थियों को वितरित किए जा रहे हैं।

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह एडमिट कार्ड केवल प्रायोगिक परीक्षा के लिए मान्य होगा, जबकि सैद्धांतिक परीक्षा के लिए अलग से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। समिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को ही प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। जिन विद्यालयों ने अब तक सेंटअप परीक्षा का परिणाम समिति को उपलब्ध नहीं कराया है, उनके छात्रों का एडमिट कार्ड परिणाम प्राप्त होने के बाद ही जारी किया जाएगा।

वहीं, सेंटअप परीक्षा में अनुपस्थित या असफल छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिले में इस बार मैट्रिक परीक्षा के लिए कुल 65 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 43,673 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें 23,728 छात्राएं और 19,945 छात्र हैं।