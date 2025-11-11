Bajpatti vidhan sabha chunav 2025 voting:वोटिंग शुरू होने से पहले ही कतार में लगे मतदाता

By Ajit kumar Edited By: Ajit kumar

Bihar election voting 2025: सीतामढ़ी जिले की इस सीट पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान के दौरान कड़ा मुकाबला है। दोनों प्रमुख गठबंधन ने अपने स्तर से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास किया है। वहीं जनसुराज मुकाबले को त्रिकोण का रूप देने की कोशिश कर रही है। इसका प्रभाव बूथों पर दिख भी रहा है। सुबह सात बजे से पहले से ही मतदाता कतार में लग गए हैं।

Bihar vidhan sabha chunav 2025 LIVE News Updates: अपनी बारी का इंतजार करते मतदाता। फाइल फोटो