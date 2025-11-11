Bajpatti vidhan sabha chunav 2025 voting:वोटिंग शुरू होने से पहले ही कतार में लगे मतदाता
Bihar election voting 2025: सीतामढ़ी जिले की इस सीट पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान के दौरान कड़ा मुकाबला है। दोनों प्रमुख गठबंधन ने अपने स्तर से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास किया है। वहीं जनसुराज मुकाबले को त्रिकोण का रूप देने की कोशिश कर रही है। इसका प्रभाव बूथों पर दिख भी रहा है। सुबह सात बजे से पहले से ही मतदाता कतार में लग गए हैं।
डिजिटल डेस्क, सीतामढ़ी। Bajpatti Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में बाजपट्टी सीट पर सुबह सात बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
चुनाव आयोग ने मतदान की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था की है। इस बीच मतदाताओं में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्सासह देखने को मिल रहा है। लोग सुबह सात बजे से पहले ही बूथों पर कतारबद्ध हो गए थे।
एक-दो जगहों को छोड़ दें तो कहीं से भी ईवीएम से जुड़ी बड़ी परेशानी की सूचना नहीं है। जहां शिकायत मिली थी वहां स्थानीय स्तर पर ही दुरुस्त कर लिया गया गया। इस सीट पर 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
हालांकि मुख्य मुकाबला राजद और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो के बीच ही मानी जा रही है। इस संघर्ष को जनसुराज त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश कर रही है।
बाजपट्टी विधानसभा से 13 उम्मीदवार मैदान में
उम्मीदवार पार्टी
- मुकेश कुमार यादव राजद
- रामेश्वर महतो रालोमो
- आजम खान जनसुराज
- राकेश कुमार द प्लूरल पार्टी
- मो. आफ्ताब अपना अधिकार पार्टी
- देवनंद राम बसपा
- सुशील राज भासपा
- अब्दूल हसीब पीस पार्टी
- रणधीर कुमार आम आदमी पार्टी
- मो. मुन्ना अंसारी स्वतंत्र
- अजीत कुमार झा स्वतंत्र
- मो. ज्याउर रहमान स्वतंत्र
- आशा चौधरी स्वतंत्र
