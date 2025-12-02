Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Crime : सीतामढ़ी में नहर चौक के पास युवक की गोली मारकर हत्या

    By Anil Tiwari Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 11:09 PM (IST)

    सीतामढ़ी के मेहसौल थाना क्षेत्र में नाहर चौक के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रिपू कुमार के रूप में हुई है, जो डुमरा थाना क् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    संवाद सूत्र,  सीतामढ़ी : मेहसौल थाना क्षेत्र के नाहर चौक के पास मंगलवार की रात एक युवक की गोली मार हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान डुमरा थाना क्षेत्र के माधोपुर भिसा निवासी सीताराम राय के 18 वर्षीय पुत्र रिपू कुमार के रूप मे की गई है। उसे गर्दन के नीचे गोली लगी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थानीय लोगों की सूचना पर थानाध्यक्ष मोहम्मद असदुल्लाह दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर तत्काल उस शव को सदर अस्पताल भेज दिया। स्वजन ने आरोप लगाया कि रिपू कुमार को उसके दोस्तों ने गोली मार हत्या कर दी और शव को छिपाने की नीयत से नाहर चौक के सुनसान रास्ते में फेक दिया है।

    बताया जा रहा है कि रिपू अपने दोस्त के साथ डुमरा थाना क्षेत्र के विश्वनाथपुर गांव में झंडा देखने के लिए मंगलवार की शाम घर से निकला था। रात हो जाने पर वह घर नहीं लौटा, जिसके बाद स्वजन ने उसकी तलाश शुरू कर दी। कुछ समय बाद पता चला कि एक युवक का शव नाहर चौक के पास मिला है।

    स्वजन भागे भागे वहां पहुंचे तो देखा कि रिपु का शव है। इसके बाद शव की पहचान हुई। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं स्वजन का रो-रो कर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष ने बताया कि एसएफएल टीम द्वारा घटनास्थल की जांच कराई गई है। घटना को लेकर स्वजन से आवश्यक जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

    शाम होते ही रिंग बांध पर बदमाशों का लगता जमावड़ा

     सीतामढ़ी : नगर थाना क्षेत्र में शाम होते ही रिंग बांध पर आए दिन बदमाशों का जमावड़ा लगा रहता है। यह बदमाश किसी को भी अपना निशाना बना लेते हैं। इन बदमाशों पर पुलिस का भी कोई खौफ नहीं दिखता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पुलिस की गश्ती गाड़ी तो शाम होने के बाद इस रास्ते से गुजरते देखा ही नहीं।

    एक सप्ताह पूर्व नगर थाना क्षेत्र के रिंग बांध पर 8 से 10 की संख्या में अज्ञात बदमाशों द्वारा बाइक से जा रहे एक युवक को अपना निशाना बना लिया। गनीमत रहा कि युवक अपनी बाइक छोड़ डॉ. वरुण कुमार के कैंपस में भाग निकला, जिसके बाद उसकी जान बची। हालांकि बदमाशों ने उसकी बाइक ले ली।

    युवक की पहचान मेहसौल थाना क्षेत्र के मेहसौल गांव निवासी अवनीश कुमार झा के पुत्र हिमांशु कुमार के रूप में हुई है। अवनीश कुमार झा से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि रेलवे का फाटक जब गिरा रहता है तो बांध होकर लोग आना जाना करते हैं। उसी दौरान मेरा लड़का भी रिंग बांध होते हुए घर आ रहा था।

    इस बीच बांध पर घात लगाए 8 से 10 की संख्या में बदमाशों द्वारा उनके पुत्र से मारपीट और बाइक छीनने की कोशिश की गई।उनका पुत्र बाइक छोड़कर डॉक्टर वरुण कुमार के कैंपस में भाग गया, जिसके बाद बदमाश उसकी बाइक लेकर फरार हो गए।

    कुछ समय बाद उनके पुत्र को एक नंबर से फोन कर बदमाशों द्वारा कहा गया कि आपकी बाइक प्रतापनगर में लगी है, आकर ले जाओ। इसके बाद वह अपनी बाइक लेकर चला आया। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी हमारे बेटे के साथ इस तरह की घटना हो चुकी है। हालांकि, इस संबंध में उन्होंने थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। इस बाबत सदर एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह ने कहा कि मामले की जांच कराकर बदमाशों की पहचान कर उसे बख्शा नहीं जाएगा।