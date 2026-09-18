शेखपुरा में कार-बाइक की टक्कर के बाद बवाल, मुआवजा मांगने पर दागी गोलियां; 1 गिरफ्तार
शेखपुरा के चेवाड़ा थाना क्षेत्र में वाहन टक्कर के बाद हुए विवाद में लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की घटना सामने ...और पढ़ें
HighLights
वाहन टक्कर के बाद विवाद में फायरिंग हुई।
लाइसेंसी पिस्टल से कई राउंड गोली चलाई गई।
पुलिस ने एक आरोपी को हथियार सहित गिरफ्तार किया।
जागरण संवाददाता, शेखपुरा। चेवाड़ा थाना क्षेत्र में वाहन की टक्कर के बाद हुए विवाद में लाइसेंसी हथियार से गोली चलाने का मामला सामने आया है। बाइक सवार को टक्कर लगने के बाद हुए विवाद में कई राउंड गोली चलाने का आरोप लगाया गया है।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से एक आरोपित को लाइसेंसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हथियार के अलावा गोली का खोखा और अतिरिक्त कारतूस भी बरामद किया है।
बताया गया कि गुरुवार की देर शाम बरारीबीघा निवासी विलास चौहान का पुत्र नकुल कुमार बाइक से अपने घर लौट रहा था। माने गांव के समीप शेखपुरा नगर के चकदिवान मोहल्ला निवासी रंजीत कुमार यादव की कार से उसकी बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और नकुल कुमार को भी चोट लगी।
इसके बाद बाइक सवार के कुछ समर्थक क्षतिग्रस्त बाइक का मुआवजा मांगने माने गांव स्थित रंजीत कुमार यादव के क्रेशर पर पहुंच गए। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया।
आरोप है कि विवाद के दौरान रंजीत कुमार यादव के कहने पर उनके पुत्र लक्ष्मण कुमार यादव ने लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग की। पीड़ित पक्ष ने कई राउंड गोली चलाए जाने की बात कही है।
फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने रंजीत कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। मामले में रंजीत कुमार यादव और उनके पुत्र लक्ष्मण कुमार यादव को आरोपित बनाया गया है। पुलिस के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।