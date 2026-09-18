शेखपुरा में कार-बाइक की टक्कर के बाद बवाल, मुआवजा मांगने पर दागी गोलियां; 1 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। चेवाड़ा थाना क्षेत्र में वाहन की टक्कर के बाद हुए विवाद में लाइसेंसी हथियार से गोली चलाने का मामला सामने आया है। बाइक सवार को टक्कर लगने के बाद हुए विवाद में कई राउंड गोली चलाने का आरोप लगाया गया है।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से एक आरोपित को लाइसेंसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हथियार के अलावा गोली का खोखा और अतिरिक्त कारतूस भी बरामद किया है। बताया गया कि गुरुवार की देर शाम बरारीबीघा निवासी विलास चौहान का पुत्र नकुल कुमार बाइक से अपने घर लौट रहा था। माने गांव के समीप शेखपुरा नगर के चकदिवान मोहल्ला निवासी रंजीत कुमार यादव की कार से उसकी बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और नकुल कुमार को भी चोट लगी।