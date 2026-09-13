जागरण संवाददाता, शेखपुरा। एक ग्रामीण चिकित्सक का घिनौना कृत सामने आया है। इसमें माहवारी (पीरियड) का इलाज कराने आई एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ छह महीने तक उसने दुष्‍कर्म क‍िया।

उसका वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर वह मनमानी करता रहा। शनिवार को किशोरी ने शेखपुरा महिला थाना में ग्रामीण चिकित्सक विनोद कुमार पर एफआईआर कराई।

महिला थाना की एसएचओ रिशु कुमारी ने बताया किशोरी के लिखित अवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करके आरोपित को ग‍िरफ्तार कर ल‍िया गया है।

किशोरी की मेडिकल जांच भी कराई जा रही है। यह मामला जिला के चेवाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। किशोरी और आरोपित ग्रामीण चिकित्सक दोनों एक ही गांव के हैं।

बेहोश कर क‍िया गंदा काम

किशोरी ने बताया क‍ि उसे पीर‍ियड की समस्‍या थी। छह माह पूर्व वह विनोद कुमार के पास इलाज कराने गई थी। उसे जांच के बाद कहा क‍ि स्‍लाइन चढ़ाएगा। इसके बाद स्‍वजन को घर भेज द‍िया।