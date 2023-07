Sheikhpura News: आम तोड़ने के विवाद में भिड़े दो गांवों के लोग, कई घायल; पुलिस ने 23 को किया गिरफ्तार

Sheikhpura एसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि यह विवाद चरुआवां और दरोगी बीघा गांव के बीच हुआ। आम तोड़ने के विवाद में दोनों पक्षों ने पत्थरबाजी की जिसमें 6 लोग घायल हो गए। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में होने का दावा करते हुए एसपी ने बताया दंडाधिकारी के नेतृत्व में वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

Sheikhpura News: आम तोड़ने में दो गुट भिड़े।

HighLights बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। संघर्ष को लेकर दोनों पक्षों से 90 से अधिक लोगों की पहचान की गई है।

जागरण टीम, शेखोपुरसराय, शेखपुरा: जिला के शेखोपुरसराय थाना के चरुआवां गांव में बच्चे द्वारा आम तोड़ने को लेकर हुए मामूली विवाद ने गुटबाजी का रूप ले लिया। इस मामले में पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों से 23 लोगो को गिरफ्तार किया है और संघर्ष को लेकर दोनों पक्षों से 90 से अधिक लोगों की पहचान की गई है। पुलिस कप्तान कार्तिकेय के शर्मा स्वयं गांव पहुंचकर लोगों को समझाया। पुलिस ने किया बल प्रयोग दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हुई। कुछ पुलिस वालों को भी चोट लगी। पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग भी किया गया। मिली जानकारी में बताया गया कि दरोगीबीघा गांव के शुक्र पासवान के लड़के की आम चोरी का आरोप लगा कर चरुआवां के लोगों ने पकड़ कर पिटाई कर दी। पिटाई के मामले में दरोगीबीघा के लोग जुट कर आए और आपस में उलझ गए। इस मामूली से विवाद में दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। दरोगीबीघा गांव पहुंचकर कुछ लोगों ने उपद्रव किया। ई-रिक्शा इत्यादि को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालात काबू मेंः एसपी प्रेस वार्ता करके एसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया यह विवाद चरुआवां और दरोगी बीघा गांव के बीच हुआ। आम तोड़ने के विवाद में दोनों पक्षों ने पत्थरबाजी की, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए गांव में शांति समिति की बैठक करके दोनों पक्षों को शांत किया गया। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में होने का दावा करते हुए एसपी ने बताया दंडाधिकारी के नेतृत्व में वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पत्थरबाजी में चिंहित बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

Edited By: Mohammad Sameer