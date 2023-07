Bihar News: एक गिलास पानी के लिए हत्या में तीन को उम्रकैद, जुर्माना भी लगा; मुख्य आरोपित पुलिस की पकड़ से दूर

शेखपुरा में तीन साल पहले एक गिलास पानी के लिए युवक की हुई हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को तीन आरोपितों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपितों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। आर्थिक जुर्माना में तीनों आरोपित मृतक के आश्रित को 50-50 हजार रुपया का मुआवजा देंगे और अलग से 10-10 हजार रुपये का दंड अदालत में जमा करेंगे।

एक गिलास पानी के लिए हुई हत्या में तीन को आजीवन कैद। प्रतीकात्मक तस्वीर

