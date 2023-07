Sheikhpura News: चर्चित हथौड़ा कांड में 5 लोग दोषी करार, अदालत के बाहर फूट-फूटकर रोए; डकैती से जुड़ा है मामला

शेखपुरा जिले के चर्चित हथौड़ा कांड में शुक्रवार को सुनवाई पूरी करते हुए पांच आरोपियों को स्थानीय अदालत ने दोषी करार दिया। दोषी करार दिए जाने का फैसला सुनने के बाद कई आरोपी अदालत के बाहर रोने लगे। इसी मामले में गिरफ्तार एक नाबालिग का मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है। वहीं मामले का मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है।

Sheikhpura News: चर्चित हथौड़ा कांड में 5 लोग दोषी करार, अदालत के बाहर फूट-फूटकर रोए; डकैती से जुड़ा है मामला

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। शेखपुरा जिले के चर्चित हथौड़ा कांड में शुक्रवार को सुनवाई पूरी करते हुए पांच आरोपियों को स्थानीय अदालत ने दोषी करार दिया। दोषी करार दिये गए इन आरोपियों को 14 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। यह सुनवाई आरोपियों की उपस्थिति में जिला न्यायधीश राजकुमार प्रथम ने की। लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया यह घटना दो वर्ष पुरानी है। इसमें आरोपियों ने जिला के मिशन ओपी के सकलदेव नगर बरबीघा में प्ले स्कूल संचालिका राधिका कुमारी के घर में डकैती के दौरान गृह स्वामी के पुत्र हर्ष राज के माथे पर हथौड़ी से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी थी। 18 जुलाई 2021 की रात हुई इस घटना में बदमाशों ने राधिका कुमारी और उनके पति विनय कुमार को भी घायल कर दिया था। इस घटना में नाटकीय रूप से सुरक्षित बची राधिका की पुत्री खुशी कुमारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत के बाहर रोने लगे युवक लोक अभियोजक ने बताया कि शुक्रवार को जिला न्यायधीश ने विक्रम कुमार उर्फ विक्रम सिंह, बौआ जी उर्फ गौतम कुमार, तिजेंद्र कुमार, रोहित कुमार उर्फ बिल्ला तथा अमन कुमार को दोषी ठहराया है। दोषी करार दिए जाने के बाद सभी को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया। दोषी करार दिए जाने का फैसला सुनने के बाद कई आरोपी अदालत के बाहर रोने लगे। मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर इसी मामले में गिरफ्तार एक नाबालिग का मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है। वहीं, मामले का मुख्य आरोपी नवादा जिला के महरथ गांव का निवासी आयुष कुमार अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। प्राथमिकी में सूचक खुशी ने घटना में शामिल किसी अपराधी को नहीं पहचाना था। कोलकाता तक पुलिस ने की थी छापामारी खुशी ने बताया था कि घटना के दौरान अपराधी आयुष का नाम ले रहे थे। शुरू में पुलिस के लिए अबूझ पहेली बनी इस घटना का उद्भेदन एसपी कार्तिकेय के शर्मा के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मामले के उद्भेदन के लिए पुलिस को कोलकाता तक जाकर छापेमारी करनी पड़ी थी।

