जिला के चर्चित हथौड़ी कांड में शुक्रवार को स्थानीय अदालत से दोषी ठहराए गए सभी पांच आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ अलग-अलग अर्थदंड भी लगाया। लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला एवं सत्र न्यायधीश राजकुमार प्रथम ने पांचों आरोपि‍यों विक्रम कुमार उर्फ विक्रम सिंह बौआ जी उर्फ गौतम तिजेंद्र कुमार रोहित कुमार उर्फ बिल्ला तथा अमन कुमार को यह सजा सुनाई।

शेखपुरा: हथौड़ी कांड के 5 दोषियों को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगा

Your browser does not support the audio element.

HighLights हथौड़ी कांड में 5 दोषियों को आजीवन कारावास पुलिस कप्तान कार्तिकेय शर्मा ने केस सुलझाने में निभाई अहम भूमिका

जागरण संवाददाता, शेखपुरा: जिला के चर्चित हथौड़ी कांड में शुक्रवार को स्थानीय अदालत से दोषी ठहराए गए सभी पांच आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ अलग-अलग अर्थदंड भी लगाया। लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला एवं सत्र न्यायधीश राजकुमार प्रथम ने पांचों आरोपि‍यों विक्रम कुमार उर्फ विक्रम सिंह, बौआ जी उर्फ गौतम, तिजेंद्र कुमार, रोहित कुमार उर्फ बिल्ला तथा अमन कुमार को यह सजा सुनाई। पांचों नवादा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र के रहनेवाले हैं। हथौड़े से की थी नाबालिग की हत्‍या इस हत्याकांड का मुख्य आरोपित महरथ गांव का आयुष कुमार अभी तक फरार है। घटना दो वर्ष पुरानी है जब 18 जुलाई 2021 की रात जिला के बरबीघा शहर के सकलदेव नगर मोहल्ले में अपराधियों ने प्ले स्कूल संचलिका राधिका कुमारी के घर में घुसकर डकैती के दौरान राधिका के नाबालिग पुत्र हर्ष राज के माथे पर हथौड़ी से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपियों ने राधिका और उनके पति विनय कुमार को भी घायल कर दिया था। राधिका की पुत्री खुशी कुमारी इसमें जैसे-तैसे बचकर घर से बाहर निकल गई थी। शुरू में पुलिस के लिए ब्लाइंड केस बने इस मामले में लूटे गए मोबाइल फोन के माध्यम से पुलिस ने लुटेरों की पहचान करने के साथ उन तक पहुंचने में सफल रही। इसमें पुलिस कप्तान कार्तिकेय शर्मा ने स्वंय मोर्चा संभाला और केस को सुलझा दिया। लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए कोलकता तक छापेमारी करनी पड़ी। लोक अभियोजक ने बताया पांचों दोषी को आजीवन कारावास की सजा भुगतने के साथ 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी अदालत में जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा न्यायालय ने प्रत्येक दोषी को मृतक हर्ष राज के परिवार को एक-एक लाख रुपये देने का आदेश दिया है। शुक्रवार को अदालत ने यह सजा दोषियों की उपस्थिति में सुनाई।

Edited By: Prateek Jain