धूप से मिली थोड़ी राहत, कनकनी और बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई परेशानी, 8 तक कोल्ड डे अलर्ट

जागरण संवाददाता, शिवहर। Bihar Cold Wave Update: जिले में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन धूप खिलने से लोगों को सर्दी से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन बर्फीली हवाओं और कनकनी ने दिनभर परेशान किए रखा। सुबह और शाम घने कोहरे का असर साफ नजर आया। इसके बावजूद लोगों ने धूप का फायदा उठाया और जनजीवन धीरे-धीरे सामान्य होता दिखा। महिलाएं अनाज सुखाने और कपड़े साफ करने में जुटी रहीं, जबकि लोग धूप में बैठकर सर्दी से बचाव करते नजर आए।

हालांकि, जिले में 28वें दिन भी शीतलहर का सितम जारी रहा। मंगलवार को न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह और शाम करीब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ठंडी हवाओं ने सर्दी का अहसास और बढ़ा दिया।

8 जनवरी तक कोल्ड डे का अलर्ट मौसम विभाग ने आगामी दिनों को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार, आठ जनवरी तक शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान घना कोहरा छाए रहने के साथ ही तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।

विभागों ने जारी की एडवाइजरी ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जगह-जगह अलाव की व्यवस्था कराई है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि, पशुपालन और परिवहन विभाग की ओर से ठंड से बचाव को लेकर अलग-अलग एडवाइजरी जारी की गई है।

फसलों पर पड़ रहा असर लगातार जारी शीतलहर के कारण लोगों के बीमार पड़ने का सिलसिला भी तेज हो गया है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों पर इसका ज्यादा असर देखा जा रहा है। वहीं, कड़ाके की ठंड से फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई है।