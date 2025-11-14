Sheohar Vidhan sabha Chunav result 2025: शिवहर में दूसरे राउंड की मतगणना में जदयू प्रत्याशी डा. श्वेता गुप्ता राजद से आगे
Sheohar election Result 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती शुरू हो गई है। शिवहर विधानसभा सीट के लिए हुए चुनाव में दूसरे राउंड के मतों की गिनती के बाद जदयू ने राजद पर बढ़त हासिल कर ली है। चुनाव आयोग से जारी जानकारी के अनुसार डा. श्वेता गुप्ता 7095 मत मिले हैं।
डिजिटल डेस्क, शिवहर। Sheohar Vidhan sabha Chunav result 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती शुरू हो गई है। दूसरे राउंड की गिनती के बाद जदयू की डा. श्वेता गुप्ता को बढ़त मिल गई है। उन्हें 7095 मत मिले हें। वहीं राजद के नवनीत कुमार को 3893 वोट हासिल हुए हैं।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
शिवहर के अन्य प्रत्याशियों को मिले मत
- नीरज सिंह, जनसुराज: 960
- अनीश झा, निर्दलीय: 332
- मो. शहरफुद्दीन, बसपा:526
- विजयचंद्र झा, निर्दलीय: 357
- संजय संघर्ष सिंह, निर्दलीय 200
- प्रकाश कुमार, निर्दलीय: 126
- अमरेंद्र कुमार, बज्जिकांचल विकास पार्टी: 125
- ममता कुमारी, जन संभावना पार्टी: 74
- पुरुषोत्तम कुमार, गरीब जनता दल लोकतांत्रिक: 76
- नोटा: 323
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।