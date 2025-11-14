Sheohar Vidhan sabha Chunav result 2025: शिवहर में दूसरे राउंड की मतगणना में जदयू प्रत्याशी डा. श्वेता गुप्ता राजद से आगे

Sheohar election Result 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती शुरू हो गई है। शिवहर विधानसभा सीट के लिए हुए चुनाव में दूसरे राउंड के मतों की गिनती के बाद जदयू ने राजद पर बढ़त हासिल कर ली है। चुनाव आयोग से जारी जानकारी के अनुसार डा. श्वेता गुप्ता 7095 मत मिले हैं।

शिवहर में जदयू और राजद के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है।