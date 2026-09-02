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शिवहर इंजीनियरिंग कालेज में छात्रों को मिले तनाव प्रबंधन के गुर, सकारात्मक सोच से मिली नई दिशा

By Arun Kumar Sah Edited By: Ajit kumar
Updated: Wed, 02 Sep 2026 04:29 PM (IST)

Mental Health Orientation Bihar: शिवहर इंजीनियरिंग कॉलेज में नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन पर एक विशेष ...और पढ़ें

शैक्षणिक और व्यक्तित्व विकास को लेकर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया।

शैक्षणिक और व्यक्तित्व विकास को लेकर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया।

HighLights

  1. नए छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष सत्र।

  2. तनाव प्रबंधन और नशामुक्त जीवनशैली पर जोर दिया गया।

  3. सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बढ़ाने के गुर सिखाए गए।

संवाद सहयोगी, पिपराही (शिवहर)। Sheohar Engineering College: शिवहर इंजीनियरिंग कालेज में नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं के समग्र शैक्षणिक और व्यक्तित्व विकास को लेकर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया।

इंडक्शन प्रोग्राम के तहत आयोजित इस मेंटल हेल्थ ओरिएंटेशन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मानसिक मजबूती प्रदान करना था। कार्यक्रम के माध्यम से छात्र-छात्राओं को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व, तनाव के प्रभावी प्रबंधन और नशामुक्त जीवनशैली के प्रति विस्तार से जागरूक किया गया।

चुनौतियों का करें सामना

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई और करियर को लेकर मानसिक तनाव आना स्वाभाविक प्रक्रिया है।

छात्र सकारात्मक सोच, अटूट आत्मविश्वास और बेहतर मानसिक संतुलन के जरिए हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सरलता से सामना कर सकते हैं।

सही मार्गदर्शन मिलने पर युवा वर्ग अपनी आंतरिक क्षमताओं का पूरा उपयोग कर भविष्य में उत्कृष्ट सफलता हासिल कर सकता है।

संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण

कालेज के प्राचार्य डा. केशवेंद्र चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि छात्र जीवन केवल किताबी ज्ञान और शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल करने तक ही सीमित नहीं है।

यह समय जीवन में एक मजबूत, अनुशासित और पूरी तरह संतुलित व्यक्तित्व की ठोस नींव रखने का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। मानसिक स्वास्थ्य का सीधा और गहरा असर विद्यार्थियों की एकाग्रता, याददाश्त, आत्मविश्वास और सीखने की क्षमता पर पड़ता है।

स्वस्थ जीवनशैली पर जोर

प्राचार्य ने जोर देकर कहा कि संस्थान का निरंतर प्रयास रहता है कि विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा के साथ तनाव से निपटने के व्यावहारिक उपाय भी सिखाए जाएं।

इसके तहत समय प्रबंधन, स्वस्थ जीवनशैली और निरंतर अनुशासन बनाए रखने के लिए समय-समय पर मार्गदर्शन सत्र आयोजित किए जाते हैं। ताकि छात्र भविष्य में कार्यस्थल और व्यक्तिगत जीवन के बीच उचित संतुलन बनाए रख सकें।

इस विशेष कार्यशाला के दौरान स्टूडेंट वेलफेयर इंचार्ज आदित्य नारायण पांडेय और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के नोडल आफिसर राजू कुमार शर्मा सक्रिय रूप से मौजूद रहे।

इसके अतिरिक्त एडिशनल एसएसी इंचार्ज सेराज अहमद के साथ ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विवि के प्रतिनिधि संजय कुमार व भारती दीदी ने भी विचार रखे। सभी अतिथियों ने छात्र-छात्राओं को नियमित ध्यान और सकारात्मक संवाद अपनाने की सलाह दी।