शिवहर में जिस घर में दुल्हन बनकर आई, वहीं दहेज के लिए मौत के घाट उतारी गई हीना

संवाद सहयोगी, शिवहर/ पिपराही। पिपराही थाना क्षेत्र के बसहिया शेख गांव में दहेज के लिए हीना खातून (20) नामक एक विवाहिता की गला दबाकर व पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

वहीं हत्या के मामले को आत्महत्या करार देने के लिए शव को फांसी के फंदे से लटका दिया गया। मामले में एसपी शैलेंद्र सिंह द्वारा गठित एसआइटी ने छापेमारी कर मृतका के पति यार मुहम्मद, ससुर नेक मोहम्मद व सास खतीजा खातून सहित तीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

गुरुवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी शैलेंद्र सिंह ने पूरे मामले की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि मृतका हीना खातून के पिता मो. कलीमुल्लाह ने पिपराही थाने में आवेदन देकर दहेज के लिए बेटी की हत्या का आरोप लगाया था।

आवेदन के आलोक में पिपराही थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। वहीं एसपी द्वारा विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया गया। इसके साथ ही घटनास्थल से वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल और डीआइयू की टीम को लगाया गया।

दोनों टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। तकनीकी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पिपराही थाना पुलिस और गठित टीम ने मामले में संलिप्त नामजद आरोपितों को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि मामले में गिरफ्तार आरोपितों के विरुद्ध विधि-सम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

बताते चलें कि हीना खातून की शादी दो साल पूर्व यार मुहम्मद के साथ हुई थी। जिससे एक बच्चा है। शादी के कुछ समय बाद से ही पति समेत ससुराल वाले दहेज के लिए दबाव बना रहे थे। साथ ही मारपीट कर प्रताड़ित कर रहे थे।

इसी बीच उसकी पीट-पीटकर व गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को फांसी के फंदे से लटका दिया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की। जहां स्वजनों द्वारा आत्महत्या की जानकारी दी गई।

जबकि बेटी की मौत की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे श्यामपुर भटहां थाना क्षेत्र के डुमरी कटसरी निवासी मो. कलीमुल्लाह ने पति समेत ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा स्वजन को शव सौंप दिया हैं।