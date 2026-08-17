शिवहर के देकुली धाम में तीसरी सोमवारी पर लगी कतार, हर हर महादेव से गूंजा मंदिर परिसर

संवाद सहयोगी, शिवहर। Sheohar Dekuli Dham: बाबा भुवनेश्वर नाथ महादेव मंदिर शिवहर में सावन की तीसरी सोमवारी पर एक बार फिर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा।

हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर में जलाभिषेक किया। अलसुबह से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लग गईं और हर-हर महादेव के नारे व बोल बम के जयकारे से माहौल शिवमय बना रहा।

शिवहर के देकुली धाम में उमड़े श्रद्धालु।

अलग अरघे से जलाभिषेक

इस बार जलाभिषेक के लिए महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग दो अरघे लगाए गए हैं। मंदिर के गर्भगृह के गेट पर लगाए गए अरघे के माध्यम से श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया।

पुरुष श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पश्चिम से हाईवे, सरोवर के बगल और भैरव बाबा मंदिर के समीप से मंदिर में प्रवेश तथा पूर्वी गेट से निकास की व्यवस्था की गई है।

महिला श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पूर्वोत्तर गेट से प्रवेश और पूर्वी भाग से निकास की व्यवस्था की गई है। देकुली धाम में प्रत्येक रविवार को जलाभिषेक की परंपरा है। सावन माह में रविवार के अलावा सोमवार को जलाभिषेक के लिए भी भारी भीड़ उमड़ती है।

मंदिर में धार्मिक आयोजन सोमवार को मंदिर परिसर में मुंडन, उपनयन, महादेव पूजन, महामृत्युंजय जाप और रुद्राभिषेक सहित विभिन्न आयोजन होते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। जलाभिषेक के लिए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ नियंत्रण की विशेष व्यवस्था की गई।